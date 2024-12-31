Как всего 30 граммов чеснока в неделю могут изменить вашу кожу

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — это не только мощный природный антибиотик, который помогает в борьбе с инфекциями и болезнями. Оказавшись в центре внимания медицинских исследований, он проявил еще одну удивительную способность — поддерживать красоту и здоровье кожи. Вы знали, что этот простой продукт может бороться с морщинами и предотвращать рак?

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

Чеснок и его влияние на кожу

Доктор Елена Малышева поделилась интересными данными в эфире программы "Жить здорово!". В своей лекции она объяснила, что чеснок содержит особое вещество — эрготионеин. Этот компонент является мощным антиоксидантом, который блокирует свободные радикалы. Именно они разрушают коллаген в нашей коже, что ведет к преждевременному старению и появлению морщин.

Помощь витамину Е

Не только это. Эрготионеин помогает усваивать витамин Е, который отвечает за здоровье кожи и её молодость. Но и это ещё не всё! Исследования показали, что чеснок снижает риск возникновения рака. Всего 30 граммов чеснока в неделю — и вы получаете так называемую протективную дозу, которая может существенно снизить вероятность этого страшного заболевания.

Чеснок: универсальный продукт для здоровья

Неудивительно, что чеснок заслуженно стал одним из самых популярных природных продуктов в лечении и профилактике многих заболеваний. Ведь его удивительные свойства выходят далеко за пределы привычного использования.