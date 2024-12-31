Как всего 30 граммов чеснока в неделю могут изменить вашу кожу

Чеснок — это не только мощный природный антибиотик, который помогает в борьбе с инфекциями и болезнями. Оказавшись в центре внимания медицинских исследований, он проявил еще одну удивительную способность — поддерживать красоту и здоровье кожи. Вы знали, что этот простой продукт может бороться с морщинами и предотвращать рак?
Доктор Елена Малышева поделилась интересными данными в эфире программы "Жить здорово!". В своей лекции она объяснила, что чеснок содержит особое вещество — эрготионеин. Этот компонент является мощным антиоксидантом, который блокирует свободные радикалы. Именно они разрушают коллаген в нашей коже, что ведет к преждевременному старению и появлению морщин.
Не только это. Эрготионеин помогает усваивать витамин Е, который отвечает за здоровье кожи и её молодость. Но и это ещё не всё! Исследования показали, что чеснок снижает риск возникновения рака. Всего 30 граммов чеснока в неделю — и вы получаете так называемую протективную дозу, которая может существенно снизить вероятность этого страшного заболевания.
Неудивительно, что чеснок заслуженно стал одним из самых популярных природных продуктов в лечении и профилактике многих заболеваний. Ведь его удивительные свойства выходят далеко за пределы привычного использования.
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