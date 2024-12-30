Матча: тайна ярко-зелёного порошка

Почему чай матча стал символом не только японской культуры, но и трендом во всём мире? Этот изумрудный порошок привлекает внимание своими уникальными свойствами и особым ритуалом приготовления. Но для того, чтобы оценить его по достоинству, нужно понять, в чём его секрет.
Хотя матча имеет китайские корни, его современный вид обязан японским монахам. В Японии матча из напитка монахов превратился в символ дзен-буддизма и изысканности. Сначала этот чай употребляли исключительно монахи, следуя строгим ритуалам, но вскоре напиток стал популярным среди японской знати, а затем завоевал сердца простых жителей страны. В 20 веке матча пришёл в Европу и с тех пор не теряет своей популярности.
Не каждый зелёный чай может превратиться в матчу. Секрет начинается с выращивания. За 20 дней до сбора чайные кусты укрывают от солнца, чтобы замедлить их рост и повысить содержание хлорофилла в листьях. Это придаёт матче характерный ярко-зелёный цвет.
Первый урожай собирают ранней весной, выбирая только молодые верхние листья. Их подвергают минимальной обработке паром, сушат и вручную перемалывают в мельчайший порошок. Скорость жерновов и температура строго контролируются. Так рождается церемониальная матча — самый дорогой и качественный вид чая. Второй урожай идёт на премиальную матчу, а поздний сбор используется для кулинарной матчи.
Церемониальная матча: Имеет яркий изумрудный цвет, сладковатый вкус с нотками ореха и сливок, почти без терпкости. Её пьют без добавок.
Премиальная матча: Более терпкая, с приятной горчинкой. Идеально подходит для матча-латте.
Кулинарная матча: Используется как натуральный краситель и ароматизатор для блюд. Её вкус более интенсивный и терпкий.
Важно помнить: заваривание матчи кипятком испортит её вкус, сделав напиток горьким.
Чтобы насладиться настоящим вкусом матчи, выбирайте качественный продукт. Вот несколько рекомендаций:
Приготовление матчи дома — это не только просто, но и экономично.
Маття (яп. 抹茶 маття, букв. «растёртый чай»); также матча — японский порошковый зелёный чай. Традиционно используется в классической японской чайной церемонии.
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Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.