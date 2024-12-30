Матча: тайна ярко-зелёного порошка

3:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему чай матча стал символом не только японской культуры, но и трендом во всём мире? Этот изумрудный порошок привлекает внимание своими уникальными свойствами и особым ритуалом приготовления. Но для того, чтобы оценить его по достоинству, нужно понять, в чём его секрет.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Истоки чая матча

Хотя матча имеет китайские корни, его современный вид обязан японским монахам. В Японии матча из напитка монахов превратился в символ дзен-буддизма и изысканности. Сначала этот чай употребляли исключительно монахи, следуя строгим ритуалам, но вскоре напиток стал популярным среди японской знати, а затем завоевал сердца простых жителей страны. В 20 веке матча пришёл в Европу и с тех пор не теряет своей популярности.

Уникальный процесс производства

Не каждый зелёный чай может превратиться в матчу. Секрет начинается с выращивания. За 20 дней до сбора чайные кусты укрывают от солнца, чтобы замедлить их рост и повысить содержание хлорофилла в листьях. Это придаёт матче характерный ярко-зелёный цвет.

Первый урожай собирают ранней весной, выбирая только молодые верхние листья. Их подвергают минимальной обработке паром, сушат и вручную перемалывают в мельчайший порошок. Скорость жерновов и температура строго контролируются. Так рождается церемониальная матча — самый дорогой и качественный вид чая. Второй урожай идёт на премиальную матчу, а поздний сбор используется для кулинарной матчи.

Вкус матчи

У каждой разновидности матчи свой вкус и предназначение:

Церемониальная матча: Имеет яркий изумрудный цвет, сладковатый вкус с нотками ореха и сливок, почти без терпкости. Её пьют без добавок.

Премиальная матча: Более терпкая, с приятной горчинкой. Идеально подходит для матча-латте.

Кулинарная матча: Используется как натуральный краситель и ароматизатор для блюд. Её вкус более интенсивный и терпкий.

Важно помнить: заваривание матчи кипятком испортит её вкус, сделав напиток горьким.

Как выбрать качественную матчу

Чтобы насладиться настоящим вкусом матчи, выбирайте качественный продукт. Вот несколько рекомендаций:

Цвет порошка — ярко-изумрудный. Тусклый или желтоватый оттенок говорит о низком качестве.

Запах — приятный, напоминающий луговые травы и морской бриз.

Упаковка — герметичная и непрозрачная.

Производитель — желательно японский, с указанием региона и времени сбора урожая.

Матча — это дорогой продукт. Слишком низкая цена может указывать на подделку.

Готовим матчу дома

Приготовление матчи дома — это не только просто, но и экономично.

Вот что вам понадобится:

Чаша: Используйте керамическую или глиняную посуду.

Ситечко: Чтобы просеять порошок и избежать комочков.

Ложечка: Мерная деревянная или керамическая ложка поможет точно отмерить порцию (2 грамма на чашку).

Венчик (часен): Бамбуковый венчик позволяет добиться однородной бархатистой структуры напитка.

Простые шаги:

Просейте порошок через ситечко в чашу. Залейте небольшим количеством горячей (но не кипящей!) воды. Взбейте венчиком до появления пены.

Уточнения

Маття (яп. 抹茶 маття, букв. «растёртый чай»); также матча — японский порошковый зелёный чай. Традиционно используется в классической японской чайной церемонии.

