Красная икра: топ-5 ошибок при хранении красной икры

Перед праздниками многие хозяйки тщательно планируют меню и составляют списки продуктов. Красная икра — это не только деликатес, но и украшение любого стола. Однако неправильно хранимый продукт может испортиться за считанные дни. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно соблюдать несколько правил.
Красная икра должна храниться в плотно закрытой ёмкости, чтобы жирные кислоты не разрушались. Солнечные лучи негативно влияют на продукт, поэтому используйте тёмные или непрозрачные контейнеры.
Никогда не соединяйте икру из открытых в разное время банок. Это сокращает срок хранения.
Материал упаковки играет ключевую роль. Обязательно проверяйте герметичность и целостность крышек.
Закрытая банка при температуре от -6 до -4 градусов может храниться до года, а при 0…+5 градусах — до 10 месяцев. После открытия икру следует переложить в стеклянную ёмкость. Срок хранения — не более двух дней.
Если продукт расфасован на заводе, срок хранения зависит от рекомендаций производителя.
Самодельную икру храните в холодильнике не более недели, поскольку консерванты, продлевающие срок хранения, в домашних условиях не используются.
Малосольная икра из контейнера в магазине требует особого внимания. Она должна храниться при температуре -4…0 градусов. После покупки употребите её в течение 2-3 дней.
Закрытая банка: Храните в холодильнике при температуре -6…-4 °C. Обычные бытовые холодильники редко обеспечивают такие условия, поэтому лучше съесть продукт до истечения срока годности.
Открытая банка: Храните в самом холодном месте холодильника, плотно закрыв крышкой или пищевой плёнкой. Икру следует употребить за один день, чтобы избежать впитывания посторонних запахов.
Заморозка возможна, но при соблюдении правил:
Используйте только свежую икру.
Купленный на развес продукт замораживайте в течение суток.
Для икры из банки отводится 2-3 дня на заморозку.
Используйте стеклянную тару и не замораживайте икру повторно — это портит вкус.
Размораживайте постепенно, оставляя продукт на полке холодильника. Употребите икру в течение 1-2 дней после разморозки.
Понять, что деликатес испортился, помогут следующие признаки:
Если заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно выбросьте продукт.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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