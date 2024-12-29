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Красная икра: топ-5 ошибок при хранении красной икры

3:16
Еда

Перед праздниками многие хозяйки тщательно планируют меню и составляют списки продуктов. Красная икра — это не только деликатес, но и украшение любого стола. Однако неправильно хранимый продукт может испортиться за считанные дни. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно соблюдать несколько правил.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная икра

Основные правила хранения

Герметичность упаковки

Красная икра должна храниться в плотно закрытой ёмкости, чтобы жирные кислоты не разрушались. Солнечные лучи негативно влияют на продукт, поэтому используйте тёмные или непрозрачные контейнеры.

Раздельное хранение

Никогда не соединяйте икру из открытых в разное время банок. Это сокращает срок хранения.

Учитывайте упаковку

Материал упаковки играет ключевую роль. Обязательно проверяйте герметичность и целостность крышек.

Хранение в зависимости от упаковки

В жестяной банке

Закрытая банка при температуре от -6 до -4 градусов может храниться до года, а при 0…+5 градусах — до 10 месяцев. После открытия икру следует переложить в стеклянную ёмкость. Срок хранения — не более двух дней.

В пластиковой таре

Если продукт расфасован на заводе, срок хранения зависит от рекомендаций производителя.

Домашняя засолка

Самодельную икру храните в холодильнике не более недели, поскольку консерванты, продлевающие срок хранения, в домашних условиях не используются.

Купленная на развес

Малосольная икра из контейнера в магазине требует особого внимания. Она должна храниться при температуре -4…0 градусов. После покупки употребите её в течение 2-3 дней.


Условия хранения открытой и закрытой банки

Закрытая банка: Храните в холодильнике при температуре -6…-4 °C. Обычные бытовые холодильники редко обеспечивают такие условия, поэтому лучше съесть продукт до истечения срока годности.
Открытая банка: Храните в самом холодном месте холодильника, плотно закрыв крышкой или пищевой плёнкой. Икру следует употребить за один день, чтобы избежать впитывания посторонних запахов.

Можно ли замораживать красную икру

Заморозка возможна, но при соблюдении правил:

Используйте только свежую икру.
Купленный на развес продукт замораживайте в течение суток.
Для икры из банки отводится 2-3 дня на заморозку.
Используйте стеклянную тару и не замораживайте икру повторно — это портит вкус.
Размораживайте постепенно, оставляя продукт на полке холодильника. Употребите икру в течение 1-2 дней после разморозки.

Как распознать испорченную икру

Понять, что деликатес испортился, помогут следующие признаки:

  • Неприятный запах.
  • Тёмный цвет.
  • Слипшиеся икринки со слизью.
  • Наличие плесени.

Если заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно выбросьте продукт.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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