Украсьте дом запахами Нового года: создаём настроение

3:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Нос — не просто орган чувств. Обоняние играет огромную роль в создании настроения. Например, новогодние праздники у большинства ассоциируются с ароматами хвои, мандаринов и корицы. Если праздничное настроение не приходит, создайте его с помощью натуральных ароматизаторов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Ароматы в декоре

Магазинные украшения работают только на визуальное восприятие, но настоящую атмосферу создают запахи.

Используйте:

Корица. Перевяжите палочки лентой или ниткой, используйте их для украшения дома или елки.

Перевяжите палочки лентой или ниткой, используйте их для украшения дома или елки. Цитрусовые корки. Они идеально ассоциируются с Новым годом.

Они идеально ассоциируются с Новым годом. Живая хвоя. Наполнит дом духом праздника лучше любых искусственных аналогов.

Вспомните любимые зимние запахи и создайте из них украшения своими руками.

Домашние цукаты

Эти сладкие лакомства наполнят дом потрясающим ароматом во время приготовления.

Вам понадобится:

Апельсины — 2 шт. (или апельсин и лимон)

Вода — 150 мл

Сахар — 250 г

Как приготовить:

Доведите воду до кипения, растворите сахар.

Нарежьте ошпаренные апельсины тонкими ломтиками, добавьте в сироп.

Варите на медленном огне 1,5 часа. Затем подсушите в духовке (130 °C, 30-40 минут).

Цукаты можно использовать и для украшения — достаточно высушить их сильнее и прикрепить ниточку.

Пряники — вкусное украшение

Пряничное тесто с корицей и имбирем создаёт атмосферу праздника. Можно испечь целый домик или просто приготовить пряники.

Рецепт с глазурью:

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 180 г;

Молотая корица — ¼ ч. л.;

Имбирь — ½ ч. л.;

Какао — 1 ч. л.;

Мед — 2 ст. л.;

Сахар — 80 г;

Масло — 80 г;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Соль — щепотка;

Белок — 1 шт.;

Сахарная пудра — 150 г.

Шаги:

Проварите сахар, масло, мед, какао, соль, разрыхлитель и специи до карамельного цвета. Остудите.

Добавьте яйцо и муку. Замесите тесто, охладите 40 минут.

Раскатайте, вырежьте фигурки. Выпекайте 5-7 минут (180 °C).

Для глазури взбейте белок с пудрой, украсьте пряники.

Кофейная магия

Запах свежемолотого кофе ассоциируется с уютом. Разместите кофейные зерна в вазочках или добавьте их в новогодний венок. Чтобы усилить аромат, сварите праздничный кофе.

Понадобится:

Вода — 220 мл

Сахар — 100 г

Корица и имбирь — по 1 ч. л

Молоко — 100 мл

Ванильный экстракт — 1 ч. л

Натуральный кофе — 1-2 ч. л

Приготовьте сироп, сварите эспрессо, взбейте молоко в пену. Смешайте все в бокале — и наслаждайтесь волшебным ароматом.

Шоколадный глинтвейн

Вам понадобится:

Молоко — 100 мл

Какао — 1 ч. л

Шоколад — 70 г

Вино — 500 мл

Апельсин и лимон — по 50 г

Бадьян — 1-2 шт

Корица — 1-2 палочки

Мед — по вкусу

Смешайте ингредиенты, прогрейте вино со специями. Снимите с огня, добавьте шоколадную смесь и мед. Аромат наполняет дом волшебством!

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.

