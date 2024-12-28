Украсьте дом запахами Нового года: создаём настроение

Нос — не просто орган чувств. Обоняние играет огромную роль в создании настроения. Например, новогодние праздники у большинства ассоциируются с ароматами хвои, мандаринов и корицы. Если праздничное настроение не приходит, создайте его с помощью натуральных ароматизаторов.
Магазинные украшения работают только на визуальное восприятие, но настоящую атмосферу создают запахи.
Вспомните любимые зимние запахи и создайте из них украшения своими руками.
Эти сладкие лакомства наполнят дом потрясающим ароматом во время приготовления.
Доведите воду до кипения, растворите сахар.
Нарежьте ошпаренные апельсины тонкими ломтиками, добавьте в сироп.
Варите на медленном огне 1,5 часа. Затем подсушите в духовке (130 °C, 30-40 минут).
Цукаты можно использовать и для украшения — достаточно высушить их сильнее и прикрепить ниточку.
Пряничное тесто с корицей и имбирем создаёт атмосферу праздника. Можно испечь целый домик или просто приготовить пряники.
Проварите сахар, масло, мед, какао, соль, разрыхлитель и специи до карамельного цвета. Остудите.
Добавьте яйцо и муку. Замесите тесто, охладите 40 минут.
Раскатайте, вырежьте фигурки. Выпекайте 5-7 минут (180 °C).
Для глазури взбейте белок с пудрой, украсьте пряники.
Запах свежемолотого кофе ассоциируется с уютом. Разместите кофейные зерна в вазочках или добавьте их в новогодний венок. Чтобы усилить аромат, сварите праздничный кофе.
Приготовьте сироп, сварите эспрессо, взбейте молоко в пену. Смешайте все в бокале — и наслаждайтесь волшебным ароматом.
Смешайте ингредиенты, прогрейте вино со специями. Снимите с огня, добавьте шоколадную смесь и мед. Аромат наполняет дом волшебством!
Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.
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