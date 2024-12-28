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Украсьте дом запахами Нового года: создаём настроение

3:47
Еда

Нос — не просто орган чувств. Обоняние играет огромную роль в создании настроения. Например, новогодние праздники у большинства ассоциируются с ароматами хвои, мандаринов и корицы. Если праздничное настроение не приходит, создайте его с помощью натуральных ароматизаторов.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Ароматы в декоре

Магазинные украшения работают только на визуальное восприятие, но настоящую атмосферу создают запахи.

Используйте:

  • Корица. Перевяжите палочки лентой или ниткой, используйте их для украшения дома или елки.
  • Цитрусовые корки. Они идеально ассоциируются с Новым годом. 
  • Живая хвоя. Наполнит дом духом праздника лучше любых искусственных аналогов.

Вспомните любимые зимние запахи и создайте из них украшения своими руками.

Домашние цукаты

Эти сладкие лакомства наполнят дом потрясающим ароматом во время приготовления.

Вам понадобится:

  • Апельсины — 2 шт. (или апельсин и лимон)
  • Вода — 150 мл
  • Сахар — 250 г

Как приготовить:

Доведите воду до кипения, растворите сахар.
Нарежьте ошпаренные апельсины тонкими ломтиками, добавьте в сироп.
Варите на медленном огне 1,5 часа. Затем подсушите в духовке (130 °C, 30-40 минут).
Цукаты можно использовать и для украшения — достаточно высушить их сильнее и прикрепить ниточку.

Пряники — вкусное украшение

Пряничное тесто с корицей и имбирем создаёт атмосферу праздника. Можно испечь целый домик или просто приготовить пряники.

Рецепт с глазурью:

  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука — 180 г;
  • Молотая корица — &frac14 ч. л.;
  • Имбирь — &frac12 ч. л.;
  • Какао — 1 ч. л.;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Сахар — 80 г;
  • Масло — 80 г;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Соль — щепотка;
  • Белок — 1 шт.;
  • Сахарная пудра — 150 г.

Шаги:

Проварите сахар, масло, мед, какао, соль, разрыхлитель и специи до карамельного цвета. Остудите.
Добавьте яйцо и муку. Замесите тесто, охладите 40 минут.
Раскатайте, вырежьте фигурки. Выпекайте 5-7 минут (180 °C).
Для глазури взбейте белок с пудрой, украсьте пряники.

Кофейная магия

Запах свежемолотого кофе ассоциируется с уютом. Разместите кофейные зерна в вазочках или добавьте их в новогодний венок. Чтобы усилить аромат, сварите праздничный кофе.

Понадобится:

  • Вода — 220 мл
  • Сахар — 100 г
  • Корица и имбирь — по 1 ч. л
  • Молоко — 100 мл
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л
  • Натуральный кофе — 1-2 ч. л

Приготовьте сироп, сварите эспрессо, взбейте молоко в пену. Смешайте все в бокале — и наслаждайтесь волшебным ароматом.

Шоколадный глинтвейн

Вам понадобится:

  • Молоко — 100 мл
  • Какао — 1 ч. л
  • Шоколад — 70 г
  • Вино — 500 мл
  • Апельсин и лимон — по 50 г
  • Бадьян — 1-2 шт
  • Корица — 1-2 палочки
  • Мед — по вкусу

Смешайте ингредиенты, прогрейте вино со специями. Снимите с огня, добавьте шоколадную смесь и мед. Аромат наполняет дом волшебством!

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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