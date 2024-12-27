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История шампанского: как шампанское стало символом новогодней магии

2:32
Еда

Новый год — время традиций, без которых праздник кажется неполным. Елка, мандарины и шампанское давно стали его неотъемлемыми атрибутами. Но почему именно шампанское? Как оно завоевало статус главного напитка этой ночи? Заглянем в историю.

шампанское
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шампанское

Как возник Новый год в январе

Изначально Новый год отмечали весной, совпадая с днем весеннего равноденствия. Но в 46 году до нашей эры Юлий Цезарь решил иначе: он перенес начало года на январь. Этот месяц был посвящен богу Янусу — двуликому покровителю времени, который мог смотреть одновременно в прошлое и будущее.

Со временем традиция укрепилась. К XVIII веку европейцы уже привыкли бодрствовать в новогоднюю ночь, развлекаясь и выпивая. Именно тогда зародились первые привычки, связанные с праздничным застольем.

Шампанское: рождение легенды

Появление шампанского тоже связано с историей. По одной версии, во Франции молодое вино рано разлили по бутылкам, и процесс брожения продолжился внутри. Дрожжи сделали напиток газированным. По другой — виноделы заметили, что повторное брожение улучшило вкус.

Ключевую роль сыграли технические новшества: прочные стеклянные бутылки и плотные пробки позволили сохранить пузырьки внутри. Напиток быстро завоевал популярность среди аристократов, а позже стал модным атрибутом на балах, приемах и праздниках.

Шампанское в России

Массовое производство шампанского в России началось в 30-х годах XX века с появлением "Советского шампанского". Ускоренная технология сделала напиток доступнее, но он все еще считался элементом роскоши.

Изысканный вкус и легкие пузырьки прочно ассоциировались с праздником. Советский кинематограф и легенды — например, о том, что Сталин предписал праздновать День Победы исключительно шампанским — закрепили эту ассоциацию.

Почему шампанское стало частью Нового года

К середине XX века шампанское стало символом Нового года. Его доступность, волшебные пузырьки и звук хлопка пробки сделали его идеальным напитком для праздника. Каждый открывает бутылку в ожидании нового начала, и это действительно напоминает магию новогодней ночи.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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