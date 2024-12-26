Сытный салат с тунцом и фасолью: готовим за 20 минут

Этот сытный салат с насыщенным вкусом станет отличным вариантом как для легкого ужина, так и для праздничного стола. Комбинация нежного картофеля, консервированного тунца и свежих овощей подарит вам неповторимый кулинарный опыт.
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Подготовьте картофель
Очистите картофель и нарежьте его дольками средней толщины. Поместите в сотейник, залейте кипящей водой, доведите до кипения, посолите и варите 2 минуты. Снимите с огня, накройте крышкой и заверните в полотенце. Пока вы готовите остальные ингредиенты, картофель дойдет до нужной консистенции.
Шаг 2. Подготовьте остальные ингредиенты
Фасоль откиньте на сито и дайте жидкости полностью стечь.
Помидоры черри разрежьте пополам.
Красный лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Шаг 3. Сделайте заправку
Слейте масло из банки с тунцом в миску. Добавьте туда лимонный сок и цедру, горчицу, еще 2 ложки оливкового масла, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции.
Шаг 4. Подготовьте базилик и каперсы
Удалите стебли у базилика, листочки мелко порубите и добавьте в заправку. Если каперсы крупные, разрежьте их пополам.
Шаг 5. Подготовьте картофель и тунца
Подсушите отваренный картофель на сухой сковороде, чтобы удалить излишки влаги. Не допускайте пригорания. Заправьте его половиной приготовленного соуса и аккуратно перемешайте.
Разомните тунца вилкой или разберите руками на крупные кусочки.
Шаг 6. Соберите салат
Смешайте фасоль, лук, черри и тунца в одной миске. Разложите картофель по тарелкам, сверху добавьте смесь из фасоли и овощей. Полейте оставшимся соусом, посыпьте каперсами и сразу подавайте.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
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