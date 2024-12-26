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Сытный салат с тунцом и фасолью: готовим за 20 минут

2:34
Еда

Этот сытный салат с насыщенным вкусом станет отличным вариантом как для легкого ужина, так и для праздничного стола. Комбинация нежного картофеля, консервированного тунца и свежих овощей подарит вам неповторимый кулинарный опыт.

Салат с тунцом и фасолью
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Белая фасоль (консервированная) — 400 г
  • Тунец в оливковом масле — 250 г (1 банка)
  • Картофель — 3 средние шт.
  • Помидоры черри — 200 г
  • Красная луковица — 1 маленькая
  • Каперсы — 2 ст. л
  • Базилик (свежий) — 3 веточки
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Сок и цедра половины лимона
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовьте картофель

Очистите картофель и нарежьте его дольками средней толщины. Поместите в сотейник, залейте кипящей водой, доведите до кипения, посолите и варите 2 минуты. Снимите с огня, накройте крышкой и заверните в полотенце. Пока вы готовите остальные ингредиенты, картофель дойдет до нужной консистенции.

Шаг 2. Подготовьте остальные ингредиенты

Фасоль откиньте на сито и дайте жидкости полностью стечь.
Помидоры черри разрежьте пополам.
Красный лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3. Сделайте заправку

Слейте масло из банки с тунцом в миску. Добавьте туда лимонный сок и цедру, горчицу, еще 2 ложки оливкового масла, соль и перец. Взбейте до однородной консистенции.

Шаг 4. Подготовьте базилик и каперсы

Удалите стебли у базилика, листочки мелко порубите и добавьте в заправку. Если каперсы крупные, разрежьте их пополам.

Шаг 5. Подготовьте картофель и тунца

Подсушите отваренный картофель на сухой сковороде, чтобы удалить излишки влаги. Не допускайте пригорания. Заправьте его половиной приготовленного соуса и аккуратно перемешайте.
Разомните тунца вилкой или разберите руками на крупные кусочки.

Шаг 6. Соберите салат

Смешайте фасоль, лук, черри и тунца в одной миске. Разложите картофель по тарелкам, сверху добавьте смесь из фасоли и овощей. Полейте оставшимся соусом, посыпьте каперсами и сразу подавайте.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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