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Салат с курицей и черносливом, который покорит вас

1:56
Еда

Этот изысканный салат станет украшением любого стола. Легкий, но сытный, он идеально подходит как для праздничного ужина, так и для повседневного меню.

Салат с курицей и орехами
Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с курицей и орехами

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Куриное филе — 300 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Чернослив — 130 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Майонез — 80 г

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (около 30 минут). Затем остудите мясо. Яйца сварите вкрутую (примерно 7 минут), остудите в холодной воде и очистите. Огурец тщательно промойте и обсушите.

Шаг 2. Чернослив

Залейте чернослив горячей водой и оставьте на 5 минут для размягчения. После этого слейте воду, промойте сухофрукты холодной водой и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Орехи

Подсушите грецкие орехи на сухой сковороде, чтобы они раскрыли аромат. Измельчите их в ступке или порубите ножом.

Шаг 4. Формирование салата

Салат выкладывается слоями. Можно использовать кулинарное кольцо для аккуратной подачи.

  • Первый слой - нарезанное куриное филе. Уплотните его ложкой и смажьте тонким слоем майонеза.
  • Второй слой - чернослив. На него положите нарезанный кубиками огурец и измельченные грецкие орехи. Каждый слой слегка промазывайте майонезом.
  • Последний слой - тертые на терке яйца.

Шаг 5. Финальные штрихи

Уберите кольцо и поставьте салат в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью.

Уточнения

Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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