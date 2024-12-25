Салат с курицей и черносливом, который покорит вас

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот изысканный салат станет украшением любого стола. Легкий, но сытный, он идеально подходит как для праздничного ужина, так и для повседневного меню.

Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат с курицей и орехами

Ингредиенты (на 6 порций):

Куриное филе — 300 г

Огурец — 1 шт.

Чернослив — 130 г

Яйца — 4 шт.

Грецкие орехи — 100 г

Майонез — 80 г

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (около 30 минут). Затем остудите мясо. Яйца сварите вкрутую (примерно 7 минут), остудите в холодной воде и очистите. Огурец тщательно промойте и обсушите.

Шаг 2. Чернослив

Залейте чернослив горячей водой и оставьте на 5 минут для размягчения. После этого слейте воду, промойте сухофрукты холодной водой и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Орехи

Подсушите грецкие орехи на сухой сковороде, чтобы они раскрыли аромат. Измельчите их в ступке или порубите ножом.

Шаг 4. Формирование салата

Салат выкладывается слоями. Можно использовать кулинарное кольцо для аккуратной подачи.

Первый слой - нарезанное куриное филе. Уплотните его ложкой и смажьте тонким слоем майонеза.

- нарезанное куриное филе. Уплотните его ложкой и смажьте тонким слоем майонеза. Второй слой - чернослив. На него положите нарезанный кубиками огурец и измельченные грецкие орехи. Каждый слой слегка промазывайте майонезом.

- чернослив. На него положите нарезанный кубиками огурец и измельченные грецкие орехи. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Последний слой - тертые на терке яйца.

Шаг 5. Финальные штрихи

Уберите кольцо и поставьте салат в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью.

Уточнения

Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

