Салат с курицей и черносливом, который покорит вас

Этот изысканный салат станет украшением любого стола. Легкий, но сытный, он идеально подходит как для праздничного ужина, так и для повседневного меню.
Ингредиенты (на 6 порций):
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (около 30 минут). Затем остудите мясо. Яйца сварите вкрутую (примерно 7 минут), остудите в холодной воде и очистите. Огурец тщательно промойте и обсушите.
Шаг 2. Чернослив
Залейте чернослив горячей водой и оставьте на 5 минут для размягчения. После этого слейте воду, промойте сухофрукты холодной водой и нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 3. Орехи
Подсушите грецкие орехи на сухой сковороде, чтобы они раскрыли аромат. Измельчите их в ступке или порубите ножом.
Шаг 4. Формирование салата
Салат выкладывается слоями. Можно использовать кулинарное кольцо для аккуратной подачи.
Шаг 5. Финальные штрихи
Уберите кольцо и поставьте салат в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью.
Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
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