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Как заменить майонез на праздничном столе: три простых рецепта

1:55
Еда

Если вы хотите сделать праздничное меню более здоровым, стоит задуматься об исключении майонеза из своего рациона. Этот популярный соус, особенно в салатах, добавляет множество лишних калорий. Например, в 100 граммах магазинного майонеза содержится до 600 калорий — это треть от суточной нормы для взрослого человека.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Но это не единственная проблема. Такой объем соуса также содержит около 1 грамма соли, что составляет пятую часть от максимально допустимой суточной нормы. А если учитывать, что соль поступает в организм и из других продуктов, переизбыток становится очевидным.

Чем заменить майонез

Чтобы праздничные блюда остались вкусными, но стали полезнее, можно использовать несколько простых альтернатив.

Домашний майонез

Приготовить его проще, чем кажется. Для этого понадобится:

  • 1 желток,
  • 1 ч. л. горчицы,
  • 1 ст. л. лимонного сока,
  • 200 мл растительного масла.

Взбейте все ингредиенты до густой консистенции. Важно: в таком соусе соли не будет вовсе, что сделает его более безопасным для здоровья.

Натуральный йогурт

Используйте низкокалорийный йогурт как основу для заправки. Для усиления вкуса добавьте немного горчицы и лимонного сока. Такой вариант станет легкой и полезной альтернативой.

Сметана

Это самый доступный и привычный продукт, который отлично подходит для заправки салатов. Она содержит меньше калорий и соли, чем майонез.

Почему это важно

Следуя этим рекомендациям, вы не только облегчите праздничное меню для пищеварения, но и сохраните его питательные свойства. Кроме того, такие изменения помогут контролировать калорийность рациона, не жертвуя вкусом блюд.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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