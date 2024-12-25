Как заменить майонез на праздничном столе: три простых рецепта

Если вы хотите сделать праздничное меню более здоровым, стоит задуматься об исключении майонеза из своего рациона. Этот популярный соус, особенно в салатах, добавляет множество лишних калорий. Например, в 100 граммах магазинного майонеза содержится до 600 калорий — это треть от суточной нормы для взрослого человека.
Но это не единственная проблема. Такой объем соуса также содержит около 1 грамма соли, что составляет пятую часть от максимально допустимой суточной нормы. А если учитывать, что соль поступает в организм и из других продуктов, переизбыток становится очевидным.
Чтобы праздничные блюда остались вкусными, но стали полезнее, можно использовать несколько простых альтернатив.
Домашний майонез
Приготовить его проще, чем кажется. Для этого понадобится:
Взбейте все ингредиенты до густой консистенции. Важно: в таком соусе соли не будет вовсе, что сделает его более безопасным для здоровья.
Натуральный йогурт
Используйте низкокалорийный йогурт как основу для заправки. Для усиления вкуса добавьте немного горчицы и лимонного сока. Такой вариант станет легкой и полезной альтернативой.
Сметана
Это самый доступный и привычный продукт, который отлично подходит для заправки салатов. Она содержит меньше калорий и соли, чем майонез.
Следуя этим рекомендациям, вы не только облегчите праздничное меню для пищеварения, но и сохраните его питательные свойства. Кроме того, такие изменения помогут контролировать калорийность рациона, не жертвуя вкусом блюд.
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