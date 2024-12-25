Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдова Грачевского отметила 40-летие: это лучше, чем 40 дней
Как правильно сочетать цвета в интерьере: советы профессионалов
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Вдова Валентина Юдашкина показала, как внуки отмечают Рождество в США
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка
В Перми появится ещё один термальный комплекс
Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса

Приготовьте блины, которые останутся нежными даже на завтра

1:23
Еда

Многие хозяйки и профессиональные кулинары уверены: секрет идеальных блинов — это кипяток в тесте. Горячая вода помогает достичь нужной консистенции, делая блинчики мягкими, нежными, эластичными и, конечно, невероятно вкусными.

Блин
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин

Почему стоит добавить кипяток в тесто

Воздушность и ажурность

Приготовив блины на молоке с добавлением кипятка (в пропорции 1:1), вы получите воздушные и кружевные лепёшки. Они будут легкими, с красивыми дырочками, и при этом вам не понадобится добавлять соду.

Эластичность

Кипяток делает блинчики удивительно гибкими, поэтому они не рвутся при переворачивании или сворачивании. Это особенно важно, если вы хотите завернуть начинку.

Сохранение свежести

Ещё одно преимущество использования горячей воды — мягкость, которая сохраняется даже на следующий день. Такие блинчики не высохнут и останутся нежными, что позволяет готовить их заранее без потери качества.

Добавление кипятка в тесто для блинов — простой, но действенный способ улучшить текстуру и вкус вашего блюда. Блинчики получатся воздушными, кружевными, и они будут радовать своей нежностью даже на следующий день. Попробуйте этот метод, чтобы убедиться в его эффективности!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Еда и рецепты
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Последние материалы
Тёплый шарф поможет избавиться от заложенности в носу в зимнее время
Алёна Апина сообщила об отъезде из России
Певица Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы: что изменила артистка
В Перми появится ещё один термальный комплекс
Филипп Киркоров назвал имена друзей из мира шоу-бизнеса
Путь к успеху или очередная неудача — Nissan и Honda объединяются
5 преимуществ масла баобаба для безупречной кожи
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества
Творог под запретом: рекомендации гастроэнтеролога Сухоруковой
Список необычных железнодорожных станций мира, которые стоит посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.