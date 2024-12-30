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Сковорода без брызг: что нужно знать перед жаркой

Еда

Приготовление котлет и стейков часто превращается в испытание для кухни: разбрызгивающее масло оставляет жирные пятна на плите, стенах и даже одежде. Однако избежать этих проблем можно, если использовать простой лайфхак, который предложили эксперты.

Процесс приготовления
Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Процесс приготовления

Почему масло брызжет

Основной причиной разбрызгивания масла становится контакт с жидкостью — это могут быть соки, выделяющиеся из продуктов, или капли воды, оставшиеся на сковороде после мытья. Результат — загрязнённая плита и риск ожогов.

Соль или уксус: что лучше

Многие хозяйки используют соль, чтобы "усмирить" масло, но этот метод чреват пересоленным блюдом. Эксперты советуют заменить соль на уксус.

Этот метод прост и безопасен:

  • Перед жаркой протрите дно сковороды бумажным полотенцем, смоченным в уксусе.
  • Уксус быстро испаряется и не влияет на вкус блюда.

Его гигроскопические свойства стабилизируют масло, предотвращая разбрызгивание.

Дополнительный бонус

Этот метод не только избавляет от брызг, но и уменьшает запах, который остаётся после жарки. Ваша кухня будет чище, а воздух — свежее.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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