Сковорода без брызг: что нужно знать перед жаркой

Приготовление котлет и стейков часто превращается в испытание для кухни: разбрызгивающее масло оставляет жирные пятна на плите, стенах и даже одежде. Однако избежать этих проблем можно, если использовать простой лайфхак, который предложили эксперты.
Основной причиной разбрызгивания масла становится контакт с жидкостью — это могут быть соки, выделяющиеся из продуктов, или капли воды, оставшиеся на сковороде после мытья. Результат — загрязнённая плита и риск ожогов.
Многие хозяйки используют соль, чтобы "усмирить" масло, но этот метод чреват пересоленным блюдом. Эксперты советуют заменить соль на уксус.
Этот метод прост и безопасен:
Его гигроскопические свойства стабилизируют масло, предотвращая разбрызгивание.
Этот метод не только избавляет от брызг, но и уменьшает запах, который остаётся после жарки. Ваша кухня будет чище, а воздух — свежее.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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