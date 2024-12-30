Лучший способ победить похмелье: что поможет быстрее восстановиться

Праздничная ночь с обилием крепких напитков — традиция для многих, но утро после праздника часто омрачается похмельем. Как облегчить этот неприятный синдром? Теледоктор Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" поделилась рекомендациями.
Среди популярных "лекарств" от похмелья лидируют рассол и квашеная капуста. Однако врач предупреждает: ни то, ни другое не способно справиться с причинами похмельного синдрома.
Елена Малышева советует отказаться от мифов и сосредоточиться на научно обоснованных методах:
Лучший способ избежать утренних страданий — не злоупотреблять алкоголем. Но если вы всё же переборщили, питьевая вода и аспирин помогут восстановиться быстрее.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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