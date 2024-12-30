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Лучший способ победить похмелье: что поможет быстрее восстановиться

Еда

Праздничная ночь с обилием крепких напитков — традиция для многих, но утро после праздника часто омрачается похмельем. Как облегчить этот неприятный синдром? Теледоктор Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" поделилась рекомендациями.

алкоголь за праздничным столом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
алкоголь за праздничным столом

Рассол и капуста: мифы народной медицины

Среди популярных "лекарств" от похмелья лидируют рассол и квашеная капуста. Однако врач предупреждает: ни то, ни другое не способно справиться с причинами похмельного синдрома.

Что действительно помогает

Елена Малышева советует отказаться от мифов и сосредоточиться на научно обоснованных методах:

  1. Пейте много воды.
    Обычная негазированная питьевая вода поможет восстановить баланс жидкости в организме.
  2. Примите таблетку аспирина.
    Этот препарат связывает ацетальдегид — токсичный продукт распада алкоголя — и помогает быстрее вывести его из организма. Кроме того, аспирин эффективно снимает головную боль.

Как избежать похмелья

Лучший способ избежать утренних страданий — не злоупотреблять алкоголем. Но если вы всё же переборщили, питьевая вода и аспирин помогут восстановиться быстрее.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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