Новогодняя традиция без риска: как правильно пить шампанское с пеплом

Писать желания на бумажке, сжигать её и бросать пепел в бокал шампанского — одна из самых необычных новогодних традиций россиян. Считается, что если выпить этот "волшебный коктейль" до окончания боя курантов, желание обязательно сбудется. Но возникает вопрос: насколько это безопасно для здоровья?

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два бокала шампанского

Безопасно ли пить шампанское с пеплом

Доктор медицинских наук Виктор Тутельян заверил, что эта традиция совершенно безвредна. Маленький кусочек сожжённой бумаги не нанесёт организму никакого вреда.

"Маленький листик бумаги — никакой опасности нет. Главное, чтобы это была обычная бумага, а не что-то с химическими покрытиями или красками", — отметил академик.

На что обратить внимание

Несмотря на безопасность, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Используйте чистую бумагу. Избегайте бумаги с полиграфическими красками, ламинацией или другими химическими покрытиями. Не перебарщивайте с размером. Маленький листик — максимум того, что стоит использовать для этой традиции.

Будьте осторожны с огнём. Убедитесь, что пепел не попадёт в одежду или на поверхность стола, чтобы избежать возгорания.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.



