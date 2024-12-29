Новогодняя традиция без риска: как правильно пить шампанское с пеплом

Писать желания на бумажке, сжигать её и бросать пепел в бокал шампанского — одна из самых необычных новогодних традиций россиян. Считается, что если выпить этот "волшебный коктейль" до окончания боя курантов, желание обязательно сбудется. Но возникает вопрос: насколько это безопасно для здоровья?
Доктор медицинских наук Виктор Тутельян заверил, что эта традиция совершенно безвредна. Маленький кусочек сожжённой бумаги не нанесёт организму никакого вреда.
"Маленький листик бумаги — никакой опасности нет. Главное, чтобы это была обычная бумага, а не что-то с химическими покрытиями или красками", — отметил академик.
Несмотря на безопасность, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
Будьте осторожны с огнём. Убедитесь, что пепел не попадёт в одежду или на поверхность стола, чтобы избежать возгорания.
Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
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