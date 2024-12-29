Икра на столе: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Икра — неизменный атрибут новогоднего стола, который ассоциируется с роскошью и праздником. Тарталетки, бутерброды и другие блюда с яркими рыбными зернами украшают праздничное меню, но стоит ли налегать на этот продукт? Эндокринолог Дарья Пронина предупреждает: чрезмерное употребление икры может принести больше вреда, чем пользы.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная икра

Польза икры

Икра, особенно лососевых, — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов:

Витамины A, D, группы B укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей.

Фолиевая кислота полезна для нервной системы.

Жирные кислоты помогают в работе сердечно-сосудистой системы и защищают от воспалений.

Эти свойства делают икру полезным дополнением к рациону, но только в ограниченных количествах.

Вред икры: о чём нужно помнить

Высокое содержание соли.

Икра содержит много соли, что опасно для людей с гипертонией. Она может повышать артериальное давление и вызывать отёки. Аллергены.

Белки, содержащиеся в икре, могут стать причиной аллергической реакции, особенно у тех, кто имеет аллергию на рыбу.



Сколько икры можно съесть

Эндокринолог Дарья Пронина рекомендует ограничить суточную порцию икры до 20–25 г, что примерно соответствует четырём чайным ложкам. Такой объём позволяет насладиться вкусом, сохранив здоровье.

Уточнения

Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



