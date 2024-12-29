Икра на столе: сколько можно съесть, чтобы не навредить себе

Икра — неизменный атрибут новогоднего стола, который ассоциируется с роскошью и праздником. Тарталетки, бутерброды и другие блюда с яркими рыбными зернами украшают праздничное меню, но стоит ли налегать на этот продукт? Эндокринолог Дарья Пронина предупреждает: чрезмерное употребление икры может принести больше вреда, чем пользы.
Икра, особенно лососевых, — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов:
Эти свойства делают икру полезным дополнением к рациону, но только в ограниченных количествах.
Эндокринолог Дарья Пронина рекомендует ограничить суточную порцию икры до 20–25 г, что примерно соответствует четырём чайным ложкам. Такой объём позволяет насладиться вкусом, сохранив здоровье.
Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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