Отличить настоящий мёд от подделки легко, если знать эти признаки

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Как определить качественный мед

Мёд славится своими полезными свойствами, однако найти хороший вариант в магазине иногда сложно. Есть несколько признаков качественного мёда, который не содержит посторонних добавок.

Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разные виды мёда

Прежде всего, следует внимательно осмотреть внешний вид продукта. Настоящий мёд никогда не будет чрезмерно жидким и всегда имеет однородную консистенцию, без каких-либо слоёв или примесей.

Если мёд уже приобретён, стоит попробовать его на вкус. Слишком кислый вкус указывает на брожение, а наличие ягодного или карамельного привкуса говорит о ненатуральности продукта. Пробовать мёд рекомендуется в чистом виде, без добавления хлеба или других продуктов.

Настоящий мёд всегда слегка раздражает горло и обладает лёгкой горчинкой. Чтобы окончательно убедиться в качестве, можно растереть капельку мёда между пальцами. Если он начинает впитываться в кожу, это свидетельствует о его натуральности. Поддельный мёд обычно скатывается в комочки.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

