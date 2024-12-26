Отличить настоящий мёд от подделки легко, если знать эти признаки

Мёд славится своими полезными свойствами, однако найти хороший вариант в магазине иногда сложно. Есть несколько признаков качественного мёда, который не содержит посторонних добавок.
Прежде всего, следует внимательно осмотреть внешний вид продукта. Настоящий мёд никогда не будет чрезмерно жидким и всегда имеет однородную консистенцию, без каких-либо слоёв или примесей.
Если мёд уже приобретён, стоит попробовать его на вкус. Слишком кислый вкус указывает на брожение, а наличие ягодного или карамельного привкуса говорит о ненатуральности продукта. Пробовать мёд рекомендуется в чистом виде, без добавления хлеба или других продуктов.
Настоящий мёд всегда слегка раздражает горло и обладает лёгкой горчинкой. Чтобы окончательно убедиться в качестве, можно растереть капельку мёда между пальцами. Если он начинает впитываться в кожу, это свидетельствует о его натуральности. Поддельный мёд обычно скатывается в комочки.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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