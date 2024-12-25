Самый простой жульен

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Рецепт очень простой без каких-либо заморочек.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жюльен

Вам потребуется: 350 г шампиньонов, 400 г куриного филе, 200 мл сливок 33%, 100 г твёрдого сыра, растительное масло, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Шампиньоны обжарьте на сухой сковороде, пока не выпарится жидкость.

Переложите их на тарелку.

Куриное филе нарежьте полосочками, обжарьте на растительном масле, добавьте грибы, посолите и поперчите, налейте сливки.

Томите 10 минут.

Переложите в форму для запекания, посыпьте сыром и отправьте в духовку на 10-15 минут.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.

