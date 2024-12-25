Самый простой жульен

Рецепт очень простой без каких-либо заморочек.
Вам потребуется: 350 г шампиньонов, 400 г куриного филе, 200 мл сливок 33%, 100 г твёрдого сыра, растительное масло, соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Процесс приготовления:
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.
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