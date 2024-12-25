Рыба по-царски

Это блюдо подойдёт и для праздничного стола, и для семейного ужина.
На 6-9 порций понадобится: 1-1,2 кг лосося или другой красной рыбы, для маринада 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. белого молотого перца, 0,5 ч. л. сладкой паприки.
Приготовление:
Сливочно-икорный соус: 400 мл сливок 20%, 60 г сливочного масла, 40 г растительного масла, 1 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, цедра половины лимона, 0,5 ч. л. соли, 1/4 ч. л. белого молотого перца, 70 г красной икры.
Приготовление:
Подавать рыбу нужно в горячем виде, полив её соусом.
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых: сёмга, форель, горбуша, кета, нерка, так как мясо многих из них имеет различные оттенки красного или красно-розового цвета.
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