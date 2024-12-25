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Рыба по-царски

2:05
Еда

Это блюдо подойдёт и для праздничного стола, и для семейного ужина.

Лосось в соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лосось в соусе

На 6-9 порций понадобится: 1-1,2 кг лосося или другой красной рыбы, для маринада 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. белого молотого перца, 0,5 ч. л. сладкой паприки.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для маринада соедините, перемешайте, пока соль не растворится.
  2. Рыбу нарежьте на крупные куски и обжарьте со всех сторон.
  3. Разложите на противень, застеленный  пергаментом, и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 20-25 минут.

Сливочно-икорный соус: 400 мл сливок 20%, 60 г сливочного масла, 40 г растительного масла, 1 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, цедра половины лимона, 0,5 ч. л. соли, 1/4 ч. л. белого молотого перца, 70 г красной икры.

Приготовление:

  1. В сотейнике смешайте оба вида масла и обжарьте до появления лёгкого орехового аромата.
  2. Добавьте чеснок, предварительно нарезав его тонкими слайсами, и обжаривайте 1,5 минуты.
  3. Выложите чеснок и добавьте в сковороду муку, постоянно помешивая, обжаривайте её 30 секунд.
  4. Тонкой струйкой, не переставая помешивая, влейте сливки.
  5. Посолите и поперчите, не прекращая помешивать, влейте сок лимона и добавьте лимонную цедру.
  6. Доведите соус до кипения, но не кипятите.
  7. Уберите с огня и добавьте красную икру, аккуратно перемешайте.

Подавать рыбу нужно в горячем виде, полив её соусом.

 

 

 

Уточнения

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых: сёмга, форель, горбуша, кета, нерка, так как мясо многих из них имеет различные оттенки красного или красно-розового цвета.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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