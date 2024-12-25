Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты утверждают, что куриная грудка является самым питательным видом мяса. Она богата белком, что особенно полезно для тех, кто заботится о своей фигуре. Диетолог Маргарита Королева советует готовить грудку с овощной начинкой для максимальной пользы.

Фото: freepik куриная грудка

Ингредиенты:

2 ст. л. оливкового масла

один белый лук

один красный лук

один зелёный болгарский перец

соль и чёрный перец по вкусу

4 куриных грудки без костей и кожи

1 стакан измельченного сыра

2 ст. л. острой приправы

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°С. В это время разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные лук и перец, обжаривайте их около 5 минут до мягкости. Посолите и поперчите по вкусу, затем снимите с плиты и дайте остыть. В куриных грудках сделайте карманы и заполните их овощной начинкой. Затем посыпьте сыром и приправами. Филе готово к запеканию — отправляйте его в духовку на 25 минут, как рекомендовала врач в своём Telegram-канале.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet ) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка). Предположительно такой кусок вручался покупателю завёрнутым и перевязанным ниткой.