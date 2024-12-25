Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом

Эксперты утверждают, что куриная грудка является самым питательным видом мяса. Она богата белком, что особенно полезно для тех, кто заботится о своей фигуре. Диетолог Маргарита Королева советует готовить грудку с овощной начинкой для максимальной пользы.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180°С. В это время разогрейте масло в сковороде на среднем огне.
Добавьте нарезанные лук и перец, обжаривайте их около 5 минут до мягкости. Посолите и поперчите по вкусу, затем снимите с плиты и дайте остыть.
В куриных грудках сделайте карманы и заполните их овощной начинкой. Затем посыпьте сыром и приправами.
Филе готово к запеканию — отправляйте его в духовку на 25 минут, как рекомендовала врач в своём Telegram-канале.
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