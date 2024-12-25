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Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом

1:16
Еда

Эксперты утверждают, что куриная грудка является самым питательным видом мяса. Она богата белком, что особенно полезно для тех, кто заботится о своей фигуре. Диетолог Маргарита Королева советует готовить грудку с овощной начинкой для максимальной пользы.

куриная грудка
Фото: freepik
куриная грудка

Ингредиенты: 

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • один белый лук
  • один красный лук
  • один зелёный болгарский перец
  • соль и чёрный перец по вкусу
  • 4 куриных грудки без костей и кожи
  • 1 стакан измельченного сыра
  • 2 ст. л. острой приправы

Способ приготовления: 

  1. Разогрейте духовку до 180°С. В это время разогрейте масло в сковороде на среднем огне.

  2. Добавьте нарезанные лук и перец, обжаривайте их около 5 минут до мягкости. Посолите и поперчите по вкусу, затем снимите с плиты и дайте остыть.

  3. В куриных грудках сделайте карманы и заполните их овощной начинкой. Затем посыпьте сыром и приправами.

  4. Филе готово к запеканию — отправляйте его в духовку на 25 минут, как рекомендовала врач в своём Telegram-канале.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка). Предположительно такой кусок вручался покупателю завёрнутым и перевязанным ниткой.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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