Творог под запретом: рекомендации гастроэнтеролога Сухоруковой

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог — это молочный продукт, который стал неизменной частью рациона многих россиян. Хотя о его преимуществах говорят довольно часто, не стоит забывать о некоторых противопоказаниях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова отмечает, что хотя противопоказания к употреблению творога не так уж многочисленны, они все же существуют. Главным фактором является индивидуальная непереносимость молочного белка. Аллергия может проявляться неожиданно: если после употребления творожных продуктов или других молочных изделий вы регулярно ощущаете дискомфорт, тяжесть или вздутие, рекомендуется обратиться к врачу для выяснения причин этих симптомов.

Кроме того, творог не рекомендован людям с гастритом или заболеваниями почек. В случае с почечными заболеваниями белковые продукты могут создавать дополнительную нагрузку на органы выделения, что приводит к их перегрузке.

Тем не менее, это не всё. В разговоре с РИА "Новости" врач подчеркнула, что при атеросклерозе и избыточной массе тела творог следует употреблять с осторожностью.

При отсутствии противопоказаний творог можно включать в ежедневный рацион, но важно соблюдать умеренность. Гастроэнтеролог отметила, что рекомендуемая порция для взрослого составляет 200 г, тогда как для ребенка — не более 100 г. Для спортсменов и людей с высокой физической активностью допустимо небольшое увеличение этой нормы.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



