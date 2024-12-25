Вкуснейшие домашние булочки, на которые вы потратите всего 6 ингредиентов и 10 минут времени

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки — прекрасное дополнение к любому приёму пищи. Они могут стать поводом для семейного чаепития со свежими булочками или неожиданных гостей, которых можно угостить этим лакомством. Рецепт Мэри Берри подходит для любой начинки и не требует много времени и усилий.

Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Булочки

Заметьте, что для приготовления этих булочек вам потребуется всего 6 ингредиентов и 10 минут времени!

Ингредиенты (на 6 человек):

мука белая — 228 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло сливочное — 50 г;

пудра сахарная — 25 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко любой жирности — 1 стакан.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов и смажьте противень. В большой миске смешайте просеянную муку и разрыхлитель, добавьте масло и растирайте до состояния панировочных сухарей. Затем добавьте сахар. В отдельной чаше разбейте яйцо и слегка взбейте его. Добавляйте молоко, пока объём жидкости не достигнет 125 мл. Вмешайте большую часть яичной смеси в муку, оставив 1 ст. л. для смазывания булочек перед выпеканием. Посыпьте поверхность мукой, выложите тесто и вымесите его. Раскатайте тесто до толщины 1,5 см и разрежьте на 10 квадратов ножом. Сформируйте из кусочков теста булочки и разместите их на противне. Смажьте верхушки оставшейся яичной смесью. Поставьте выпечку в разогретую духовку и готовьте около 10 минут до бледно-золотистого цвета. Снимите булочки с противня и дайте им остыть на решётке. Для сладкого варианта добавьте сахар в яичную смесь для смазывания и посыпьте готовые булочки сахарной пудрой. Для солёной выпечки обильно посыпьте булочки сыром перед отправкой в духовку.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

