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Вкуснейшие домашние булочки, на которые вы потратите всего 6 ингредиентов и 10 минут времени

2:04
Еда

Булочки — прекрасное дополнение к любому приёму пищи. Они могут стать поводом для семейного чаепития со свежими булочками или неожиданных гостей, которых можно угостить этим лакомством. Рецепт Мэри Берри подходит для любой начинки и не требует много времени и усилий.

Булочки
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булочки

Заметьте, что для приготовления этих булочек вам потребуется всего 6 ингредиентов и 10 минут времени!

Ингредиенты (на 6 человек):

  • мука белая — 228 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • пудра сахарная — 25 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • молоко любой жирности — 1 стакан.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов и смажьте противень.
  2. В большой миске смешайте просеянную муку и разрыхлитель, добавьте масло и растирайте до состояния панировочных сухарей. Затем добавьте сахар.
  3. В отдельной чаше разбейте яйцо и слегка взбейте его. Добавляйте молоко, пока объём жидкости не достигнет 125 мл.
  4. Вмешайте большую часть яичной смеси в муку, оставив 1 ст. л. для смазывания булочек перед выпеканием.
  5. Посыпьте поверхность мукой, выложите тесто и вымесите его. Раскатайте тесто до толщины 1,5 см и разрежьте на 10 квадратов ножом.
  6. Сформируйте из кусочков теста булочки и разместите их на противне.
  7. Смажьте верхушки оставшейся яичной смесью.
  8. Поставьте выпечку в разогретую духовку и готовьте около 10 минут до бледно-золотистого цвета.
  9. Снимите булочки с противня и дайте им остыть на решётке.
  10. Для сладкого варианта добавьте сахар в яичную смесь для смазывания и посыпьте готовые булочки сахарной пудрой. Для солёной выпечки обильно посыпьте булочки сыром перед отправкой в духовку.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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