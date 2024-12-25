Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете лёгкий и питательный салат, который не потребует много времени на приготовление, то этот рецепт — то, что нужно! Салат с тунцом, овощами и кукурузой — это яркое и полезное сочетание вкусов и текстур, которое порадует вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с тунцом и овощами

Для приготовления этого салата вам понадобятся:

Консервированный тунец в собственном соку — 300 г

Помидоры — 2 шт.

Кукуруза консервированная — 3 ст. л.

Болгарский перец — 1 шт.

Зелёный лук — 3-5 стеблей

Солёные огурцы — 2 шт.

Лимон — 1 долька

Оливковое масло — по вкусу

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Зелень петрушки для украшения

Приготовление:

Солёные огурцы, болгарский перец и зелёный лук нарежьте мелкими кубиками. Удалите семена из помидоров и нарежьте мякоть на небольшие кусочки. Разомните вилкой консервированного тунца до однородного состояния. В глубокой миске смешайте тунец, нарезанные овощи, кукурузу, оливковое масло, сок лимона, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная заправка. Украсьте салат листиками петрушки и подавайте к столу.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

