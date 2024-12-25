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Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы

1:20
Еда

Если вы ищете лёгкий и питательный салат, который не потребует много времени на приготовление, то этот рецепт — то, что нужно! Салат с тунцом, овощами и кукурузой — это яркое и полезное сочетание вкусов и текстур, которое порадует вас и ваших близких.

Салат с тунцом и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат с тунцом и овощами

Для приготовления этого салата вам понадобятся:

  • Консервированный тунец в собственном соку — 300 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 3 ст. л.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Зелёный лук — 3-5 стеблей
  • Солёные огурцы — 2 шт.
  • Лимон — 1 долька
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу
  • Зелень петрушки для украшения

Приготовление:

  1. Солёные огурцы, болгарский перец и зелёный лук нарежьте мелкими кубиками.
  2. Удалите семена из помидоров и нарежьте мякоть на небольшие кусочки.
  3. Разомните вилкой консервированного тунца до однородного состояния.
  4. В глубокой миске смешайте тунец, нарезанные овощи, кукурузу, оливковое масло, сок лимона, соль и перец.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная заправка.
  6. Украсьте салат листиками петрушки и подавайте к столу.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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