Салат с тунцом, овощами и кукурузой — яркое сочетание вкусов, текстур и пользы

Если вы ищете лёгкий и питательный салат, который не потребует много времени на приготовление, то этот рецепт — то, что нужно! Салат с тунцом, овощами и кукурузой — это яркое и полезное сочетание вкусов и текстур, которое порадует вас и ваших близких.
Для приготовления этого салата вам понадобятся:
Приготовление:
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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