Внимание на цвет и размер: как не ошибиться с выбором крабовых палочек

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Крабовые палочки могут стать прекрасным ингредиентом для закусок и салатов, однако важно выбрать качественный продукт. При покупке следует обратить внимание на состав, производителя и количество белка в продукте.

Фото: commons.wikimedia.org by Vekin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крабовые палочки

При выборе крабовых палочек стоит отдавать предпочтение продукции известных брендов, так как крупные производители чаще проходят проверки и гарантируют безопасность своих товаров.

В процессе выбора крабовых палочек в магазине обратите внимание на срок годности, внешний вид и состав продукта. Все палочки в упаковке должны быть одного размера и иметь однородный цвет.

На этикетке найдите информацию о содержании белка: его процент должен составлять от 12 до 14. Это указывает на то, что основа продукта — рыбный фарш, а не искусственные добавки и крахмал.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

