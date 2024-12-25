Внимание на цвет и размер: как не ошибиться с выбором крабовых палочек

Крабовые палочки могут стать прекрасным ингредиентом для закусок и салатов, однако важно выбрать качественный продукт. При покупке следует обратить внимание на состав, производителя и количество белка в продукте.
При выборе крабовых палочек стоит отдавать предпочтение продукции известных брендов, так как крупные производители чаще проходят проверки и гарантируют безопасность своих товаров.
В процессе выбора крабовых палочек в магазине обратите внимание на срок годности, внешний вид и состав продукта. Все палочки в упаковке должны быть одного размера и иметь однородный цвет.
На этикетке найдите информацию о содержании белка: его процент должен составлять от 12 до 14. Это указывает на то, что основа продукта — рыбный фарш, а не искусственные добавки и крахмал.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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