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Внимание на цвет и размер: как не ошибиться с выбором крабовых палочек

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Еда

Крабовые палочки могут стать прекрасным ингредиентом для закусок и салатов, однако важно выбрать качественный продукт. При покупке следует обратить внимание на состав, производителя и количество белка в продукте.

Крабовые палочки
Фото: commons.wikimedia.org by Vekin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крабовые палочки

При выборе крабовых палочек стоит отдавать предпочтение продукции известных брендов, так как крупные производители чаще проходят проверки и гарантируют безопасность своих товаров.

В процессе выбора крабовых палочек в магазине обратите внимание на срок годности, внешний вид и состав продукта. Все палочки в упаковке должны быть одного размера и иметь однородный цвет.

На этикетке найдите информацию о содержании белка: его процент должен составлять от 12 до 14. Это указывает на то, что основа продукта — рыбный фарш, а не искусственные добавки и крахмал.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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