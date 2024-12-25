Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Пришло время пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, которые не только поддержат здоровье, но и помогут сохранить красоту. В последние годы особую популярность приобрели суперфуды — продукты с выдающимися питательными свойствами. Среди них есть как экзотические фрукты, так и привычные нам ингредиенты, которые не утратили своей ценности.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Свекла. Этот овощ не только украшает стол в традиционном салате "Селёдка под шубой", но и сам по себе богат полезными веществами. Свекла улучшает работу печени, содержит витамины А и группы В, фосфор, кальций, витамин Р и антиоксиданты, защищающие организм от токсинов и способствующие его омоложению. Существует множество способов приготовления свеклы: её можно употреблять сырой, варёной или запечённой, в зависимости от ваших предпочтений. Крыжовник. Эта ягода, любимая многими с детства, также заслуживает статуса суперфуда. Крыжовник богат антиоксидантами, витамином С, витаминами группы В, железом и другими ценными микроэлементами. Он помогает улучшить общее состояние организма, ускоряет метаболизм и поддерживает упругость и молодость кожи. Сейчас самое время добавить крыжовник в свой рацион. Сардины. Мясо этой морской рыбы — ценный источник омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые в два раза полезнее, чем в белой рыбе или сельди. Сардины содержат витамины и рыбий жир, улучшающий состояние кожи и снижающий уровень холестерина. Жирные кислоты обладают противовоспалительным и регенерирующим действием, делая эту рыбу настоящим эликсиром здоровья. Морские водоросли. Морские водоросли — одни из самых питательных продуктов растительного происхождения. Они содержат витамины А, С, D, K, PP и фолиевую кислоту. Существует множество видов съедобных морских водорослей, таких как спирулина, ламинария и нори, которые прекрасно сочетаются с рыбой, овощами, тофу и йогуртовыми заправками. Клюква. Эта маленькая ягода, знакомая нам с детства, богата витаминами группы В и С, а также лимонной, щавелевой, яблочной и пектиновой кислотами. Клюква улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует выработку желудочного сока и предотвращает образование тромбов благодаря высокому содержанию фенольных антиоксидантов. Она также укрепляет иммунную систему.

Чтобы добавить эти суперфуды в свой рацион, достаточно включать их в перекусы или использовать как основу для блюд. Ягоды можно употреблять в свежем виде, а овощи и рыбу готовить разнообразными способами.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.



