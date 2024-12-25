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Луковое наслаждение: этот чудесный пирог подойдёт и для семейного ужина, и для встречи с друзьями

1:46
Еда

Луковый пирог — это вкусное и ароматное блюдо, которое станет отличным выбором для обеда или ужина. Он идеально подойдёт как для семейного застолья, так и для встречи с друзьями. Этот рецепт позволит вам приготовить нежный и сочный пирог с золотистой корочкой, который никого не оставит равнодушным.

Луковый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луковый пирог

Чтобы приготовить этот пирог, вам потребуются следующие ингредиенты:

Тесто:

  • мука — 250 г;
  • сухие дрожжи — 1 чайная ложка без горки;
  • молоко — 100 мл;
  • куриное яйцо — 1 штука;
  • сливочное масло — 25 г комнатной температуры;
  • сахар — 1 щепотка;
  • соль — 1 щепотка.

Начинка:

  • репчатый лук — 450 г;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • сметана — 1 чайная ложка;
  • куриное яйцо — 1 штука;
  • твёрдый сыр — 70 г;
  • тмин — по вкусу;
  • сливочное масло — 1 столовая ложка для обжарки.

Процесс приготовления:

  1. Приготовьте тесто: растворите в молоке сахар и дрожжи, добавьте яйцо и мягкое масло, взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку, добавьте соль, замесите тесто и оставьте его на 1,5 часа в тёплом месте.
  2. Приготовьте начинку: нашинкуйте лук, потушите его до прозрачности на сливочном масле, добавьте тмин, соль и перец. Смешайте яйцо и сметану, добавьте к луку.
  3. Разогрейте духовку до 190 °C.
  4. Раскатайте тесто, выложите его в форму, смазанную сливочным маслом, и выложите начинку. Посыпьте пирог тёртым сыром и отправьте в духовку на 30 минут.

 

Уточнения

Луковый пирог (цвибелькухен, нем. Zwiebelkuchen) — открытый пирог, блюдо немецкой кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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