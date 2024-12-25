Луковое наслаждение: этот чудесный пирог подойдёт и для семейного ужина, и для встречи с друзьями

Луковый пирог — это вкусное и ароматное блюдо, которое станет отличным выбором для обеда или ужина. Он идеально подойдёт как для семейного застолья, так и для встречи с друзьями. Этот рецепт позволит вам приготовить нежный и сочный пирог с золотистой корочкой, который никого не оставит равнодушным.
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луковый пирог
Чтобы приготовить этот пирог, вам потребуются следующие ингредиенты:
Тесто:
мука — 250 г;
сухие дрожжи — 1 чайная ложка без горки;
молоко — 100 мл;
куриное яйцо — 1 штука;
сливочное масло — 25 г комнатной температуры;
сахар — 1 щепотка;
соль — 1 щепотка.
Начинка:
репчатый лук — 450 г;
молотый чёрный перец — по вкусу;
сметана — 1 чайная ложка;
куриное яйцо — 1 штука;
твёрдый сыр — 70 г;
тмин — по вкусу;
сливочное масло — 1 столовая ложка для обжарки.
Процесс приготовления:
Приготовьте тесто: растворите в молоке сахар и дрожжи, добавьте яйцо и мягкое масло, взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку, добавьте соль, замесите тесто и оставьте его на 1,5 часа в тёплом месте.
Приготовьте начинку: нашинкуйте лук, потушите его до прозрачности на сливочном масле, добавьте тмин, соль и перец. Смешайте яйцо и сметану, добавьте к луку.
Разогрейте духовку до 190 °C.
Раскатайте тесто, выложите его в форму, смазанную сливочным маслом, и выложите начинку. Посыпьте пирог тёртым сыром и отправьте в духовку на 30 минут.
Уточнения
Луковый пирог (цвибелькухен, нем. Zwiebelkuchen) — открытый пирог, блюдо немецкой кухни.