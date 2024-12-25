Луковое наслаждение: этот чудесный пирог подойдёт и для семейного ужина, и для встречи с друзьями

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковый пирог — это вкусное и ароматное блюдо, которое станет отличным выбором для обеда или ужина. Он идеально подойдёт как для семейного застолья, так и для встречи с друзьями. Этот рецепт позволит вам приготовить нежный и сочный пирог с золотистой корочкой, который никого не оставит равнодушным.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луковый пирог

Чтобы приготовить этот пирог, вам потребуются следующие ингредиенты:

Тесто:

мука — 250 г;

сухие дрожжи — 1 чайная ложка без горки;

молоко — 100 мл;

куриное яйцо — 1 штука;

сливочное масло — 25 г комнатной температуры;

сахар — 1 щепотка;

соль — 1 щепотка.

Начинка:

репчатый лук — 450 г;

молотый чёрный перец — по вкусу;

сметана — 1 чайная ложка;

куриное яйцо — 1 штука;

твёрдый сыр — 70 г;

тмин — по вкусу;

сливочное масло — 1 столовая ложка для обжарки.

Процесс приготовления:

Приготовьте тесто: растворите в молоке сахар и дрожжи, добавьте яйцо и мягкое масло, взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку, добавьте соль, замесите тесто и оставьте его на 1,5 часа в тёплом месте. Приготовьте начинку: нашинкуйте лук, потушите его до прозрачности на сливочном масле, добавьте тмин, соль и перец. Смешайте яйцо и сметану, добавьте к луку. Разогрейте духовку до 190 °C. Раскатайте тесто, выложите его в форму, смазанную сливочным маслом, и выложите начинку. Посыпьте пирог тёртым сыром и отправьте в духовку на 30 минут.

Уточнения

Луковый пирог (цвибелькухен, нем. Zwiebelkuchen) — открытый пирог, блюдо немецкой кухни.

