В правильном холодце на первом месте должны быть указаны говядина и свинина, а не желатин

Выбор холодца на праздничный стол требует внимательного изучения состава. Об этом напомнил технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции Константин Деревсков.

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Эксперт обратил внимание, что ингредиенты в составе продукта перечисляются в порядке убывания, и чем выше позиция в списке, тем больше компонента содержится в продукте. Например, если на первом месте в составе указан желатин, это означает, что его количество значительно превышает содержание мяса. В правильном холодце первыми должны идти говядина и свинина, а затем другие ингредиенты.

Также следует обратить внимание на наличие консервантов, усилителей вкуса и добавок. Упаковка должна быть газомодифицированной, чтобы увеличить срок годности продукта без использования консервантов, пишет Газета.Ru.

На этикетке должна быть указана аббревиатура ГМС, и продукт должен быть упакован в плёнку без возможности вскрытия, добавил эксперт.

При выборе холодца также необходимо проверить срок годности и условия хранения. Продукт должен храниться в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

