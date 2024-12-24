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В правильном холодце на первом месте должны быть указаны говядина и свинина, а не желатин

Еда

Выбор холодца на праздничный стол требует внимательного изучения состава. Об этом напомнил технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции Константин Деревсков.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодец

Эксперт обратил внимание, что ингредиенты в составе продукта перечисляются в порядке убывания, и чем выше позиция в списке, тем больше компонента содержится в продукте. Например, если на первом месте в составе указан желатин, это означает, что его количество значительно превышает содержание мяса. В правильном холодце первыми должны идти говядина и свинина, а затем другие ингредиенты.

Также следует обратить внимание на наличие консервантов, усилителей вкуса и добавок. Упаковка должна быть газомодифицированной, чтобы увеличить срок годности продукта без использования консервантов, пишет Газета.Ru.

На этикетке должна быть указана аббревиатура ГМС, и продукт должен быть упакован в плёнку без возможности вскрытия, добавил эксперт.

При выборе холодца также необходимо проверить срок годности и условия хранения. Продукт должен храниться в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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