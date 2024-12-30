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Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут

1:30
Еда

Забытые блюда, такие как винегрет или корейская морковь, все чаще уступают место новым рецептам. Но есть способ вдохнуть новую жизнь в привычные ингредиенты и удивить гостей! Из корейской моркови можно приготовить пикантную и оригинальную закуску, которая станет звездой любого стола.

Korean-style carrot 3
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Korean-style carrot 3

Что понадобится:

  • корейская морковь — 200 г,
  • плавленый сыр (ломтики) — 12 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • горчица — &frac12 ч. л.,
  • свежая зелень — по вкусу.

Как приготовить:

  • Измельчите морковь. Готовую корейскую морковь перебейте блендером до однородной массы.
  • Сделайте заправку. Смешайте густую сметану с горчицей, чтобы получить однородную массу.
  • Соберите рулеты. На ломтик плавленого сыра уложите слоями: сначала измельченную морковь, затем вареные яйца, натертые на терке, и немного заправки.
  • Украсьте зеленью. Посыпьте мелко нарезанной зеленью и аккуратно сверните ломтик сыра в рулет.
  • Добавьте вариативности. Хотите более сытную закуску? Заверните ингредиенты в тонкий лаваш вместе с сыром.

Этот простой, но эффектный рецепт понравится как любителям традиционных закусок, так и тем, кто ищет что-то необычное. Попробуйте, и ваши гости точно останутся довольны!

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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