Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Забытые блюда, такие как винегрет или корейская морковь, все чаще уступают место новым рецептам. Но есть способ вдохнуть новую жизнь в привычные ингредиенты и удивить гостей! Из корейской моркови можно приготовить пикантную и оригинальную закуску, которая станет звездой любого стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Korean-style carrot 3

Что понадобится:

корейская морковь — 200 г,

плавленый сыр (ломтики) — 12 шт.,

яйца — 3 шт.,

сметана — 1 ст. л.,

горчица — ½ ч. л.,

свежая зелень — по вкусу.

Как приготовить:

Измельчите морковь. Готовую корейскую морковь перебейте блендером до однородной массы.

Сделайте заправку. Смешайте густую сметану с горчицей, чтобы получить однородную массу.

Соберите рулеты. На ломтик плавленого сыра уложите слоями: сначала измельченную морковь, затем вареные яйца, натертые на терке, и немного заправки.

Украсьте зеленью. Посыпьте мелко нарезанной зеленью и аккуратно сверните ломтик сыра в рулет.

Добавьте вариативности. Хотите более сытную закуску? Заверните ингредиенты в тонкий лаваш вместе с сыром.

Этот простой, но эффектный рецепт понравится как любителям традиционных закусок, так и тем, кто ищет что-то необычное. Попробуйте, и ваши гости точно останутся довольны!

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.

