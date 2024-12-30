Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут

Забытые блюда, такие как винегрет или корейская морковь, все чаще уступают место новым рецептам. Но есть способ вдохнуть новую жизнь в привычные ингредиенты и удивить гостей! Из корейской моркови можно приготовить пикантную и оригинальную закуску, которая станет звездой любого стола.
Этот простой, но эффектный рецепт понравится как любителям традиционных закусок, так и тем, кто ищет что-то необычное. Попробуйте, и ваши гости точно останутся довольны!
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.
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