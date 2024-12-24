Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех

Новый год — время удивлять своих близких кулинарными шедеврами, которые легко готовить, но сложно забыть. Этот слоеный салат покорит всех своим изысканным вкусом, простотой приготовления и эффектным внешним видом.
Подготовка ингредиентов
Отварите картофель, морковь и яйца, очистите их. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Грецкие орехи измельчите (удобно использовать скалку), а крупные грибы порежьте на небольшие кусочки.
Формирование салата
На большой тарелке начните выкладывать ингредиенты слоями:
Каждый слой слегка посолите и поперчите по вкусу.
Слой мяса и грибов
На картофель равномерно распределите нарезанное куриное мясо, а затем слой грибов. Посыпьте измельчёнными орехами.
Повторите слои
Продолжите выкладывать оставшиеся ингредиенты в обратном порядке: картофель, яйца, майонез, сыр, морковь.
Финальный штрих
Готовый салат отправьте в холодильник на ночь, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей украсьте свежей зеленью или орехами.
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