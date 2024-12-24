Праздничный слоеный салат с курицей и грибами: рецепт, который покорит всех

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год — время удивлять своих близких кулинарными шедеврами, которые легко готовить, но сложно забыть. Этот слоеный салат покорит всех своим изысканным вкусом, простотой приготовления и эффектным внешним видом.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты:

Куриное филе (отварное или копчёное) — 250 г

Маринованные шампиньоны — 250 г

Твёрдый сыр — 150 г

Грецкие орехи — 10 шт.

Картофель — 2-3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Майонез — 300 г

Соль и молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов

Отварите картофель, морковь и яйца, очистите их. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Грецкие орехи измельчите (удобно использовать скалку), а крупные грибы порежьте на небольшие кусочки.

Формирование салата

На большой тарелке начните выкладывать ингредиенты слоями:

Первый слой — натёртая половина всей моркови.

Второй слой — половина натёртого сыра.

Третий слой — половина натёртых яиц.

Четвёртый слой — половина натёртого картофеля.

Каждый слой слегка посолите и поперчите по вкусу.

Слой мяса и грибов

На картофель равномерно распределите нарезанное куриное мясо, а затем слой грибов. Посыпьте измельчёнными орехами.

Повторите слои

Продолжите выкладывать оставшиеся ингредиенты в обратном порядке: картофель, яйца, майонез, сыр, морковь.

Финальный штрих

Готовый салат отправьте в холодильник на ночь, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей украсьте свежей зеленью или орехами.