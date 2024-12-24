Как сделать оливье и селёдку под шубой полезнее

Традиционные новогодние блюда, такие как оливье и селёдка под шубой, могут быть менее вредными для здоровья, если немного изменить их состав. Диетолог и нутрициолог София Кованова рассказала, как сделать эти салаты не только вкусными, но и полезными.
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Салат оливье
В чём вред классических рецептов
Картофель — главный источник калорийности. Он содержит много углеводов и крахмала, что увеличивает уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему.
Перемешивание множества ингредиентов может вызывать отёки, особенно если использовать солёные и жирные продукты.
Колбаса и майонез — частые компоненты, которые делают блюда ещё более калорийными и вредными.
Как сделать салаты полезнее
Замена картофеля
В оливье картофель можно заменить на авокадо. Этот продукт богат полезными жирами и придаёт салату нежный вкус.
В селёдке под шубой и мимозе картофель можно заменить отварной цветной капустой. Она менее калорийна и содержит больше клетчатки.
Замена колбасы
Вместо колбасы лучше использовать отварную курицу. Это сделает салат менее жирным и более диетическим.
Полезный майонез
Готовьте домашний майонез из натуральных продуктов.
Альтернатива: нежирная сметана или йогурт. Они снижают калорийность и более полезны для пищеварения.
Выбор рыбы
Для салатов лучше использовать отварную рыбу вместо консервированной или солёной. Это уменьшит содержание соли и вредных добавок.