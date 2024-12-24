Как сделать оливье и селёдку под шубой полезнее

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционные новогодние блюда, такие как оливье и селёдка под шубой, могут быть менее вредными для здоровья, если немного изменить их состав. Диетолог и нутрициолог София Кованова рассказала, как сделать эти салаты не только вкусными, но и полезными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

В чём вред классических рецептов

Картофель — главный источник калорийности. Он содержит много углеводов и крахмала, что увеличивает уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему.

Перемешивание множества ингредиентов может вызывать отёки, особенно если использовать солёные и жирные продукты.

Колбаса и майонез — частые компоненты, которые делают блюда ещё более калорийными и вредными.

Как сделать салаты полезнее

Замена картофеля

В оливье картофель можно заменить на авокадо. Этот продукт богат полезными жирами и придаёт салату нежный вкус.

В селёдке под шубой и мимозе картофель можно заменить отварной цветной капустой. Она менее калорийна и содержит больше клетчатки.

Замена колбасы

Вместо колбасы лучше использовать отварную курицу. Это сделает салат менее жирным и более диетическим.

Полезный майонез

Готовьте домашний майонез из натуральных продуктов.

Альтернатива: нежирная сметана или йогурт. Они снижают калорийность и более полезны для пищеварения.

Выбор рыбы

Для салатов лучше использовать отварную рыбу вместо консервированной или солёной. Это уменьшит содержание соли и вредных добавок.