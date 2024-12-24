Рулет с красной рыбой: эффектная закуска на праздничный стол

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт не просто салат, а настоящее произведение кулинарного искусства. Гости забудут про традиционные "Шубу" и "Мимозу", когда увидят ваш рыбный рулет. Вкус и внешний вид закуски сделают её главной звездой застолья!

Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики с курицей

Ингредиенты:

Филе красной рыбы (слабосолёное) — 200-250 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Майонез — по вкусу

Пищевая плёнка или пергамент

Свежая зелень или красная икра для украшения

Пошаговый рецепт:

Подготовьте овощи и яйца.

Отварите картофель и морковь в мундире, а яйца сварите вкрутую. Очистите все ингредиенты. Нарежьте рыбу.

Филе красной рыбы нарежьте тонкими, но достаточно широкими ломтиками, чтобы их можно было использовать для обёртывания рулета. Натрите остальные ингредиенты.

Картофель, морковь и яйца натрите на крупной тёрке, раскладывая их по отдельным мискам. Формируйте рулет.

На рабочей поверхности расстелите пищевую плёнку или пергамент. Первым слоем выложите ломтики рыбы, перекрывая их края, чтобы получился плотный "ковёр". Далее выкладывайте слои: картофель, морковь, яйца. Каждый слой промазывайте майонезом. Заверните рулет.

Аккуратно сверните заготовку в плотный рулет, используя плёнку, чтобы он держал форму. Убедитесь, что рыба полностью оборачивает остальные ингредиенты. Дайте рулету настояться.

Поместите рулет в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он пропитался и застыл. Украсьте и подайте.

Перед подачей снимите плёнку и украсьте рулет веточками свежей зелени или красной икрой. Нарежьте на порционные кусочки.