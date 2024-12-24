Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Передача управления без прав: что грозит владельцу
Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике
Ранние посевы: какие культуры можно сеять на рассаду в январе?
Как питомцы помогают бороться со стрессом и улучшают здоровье хозяев
Узнайте, почему кислица станет вашим любимым домашним растением
Новое соглашение с Сирией расширит влияние Турции в энергетическом секторе
Как избежать набора веса в новогодние праздники: 7 эффективных советов
Эти набирающие моду породы требуют особого воспитания
Садальский назвал пародией голой вечеринки премьеру фильма Небриллиантовая рука

Рулет с красной рыбой: эффектная закуска на праздничный стол

1:57
Еда

Этот рецепт не просто салат, а настоящее произведение кулинарного искусства. Гости забудут про традиционные "Шубу" и "Мимозу", когда увидят ваш рыбный рулет. Вкус и внешний вид закуски сделают её главной звездой застолья!

Рулетики с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики с курицей

Ингредиенты:

  • Филе красной рыбы (слабосолёное) — 200-250 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Пищевая плёнка или пергамент
  • Свежая зелень или красная икра для украшения

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте овощи и яйца.
    Отварите картофель и морковь в мундире, а яйца сварите вкрутую. Очистите все ингредиенты.
  2. Нарежьте рыбу.
    Филе красной рыбы нарежьте тонкими, но достаточно широкими ломтиками, чтобы их можно было использовать для обёртывания рулета.
  3. Натрите остальные ингредиенты.
    Картофель, морковь и яйца натрите на крупной тёрке, раскладывая их по отдельным мискам.
  4. Формируйте рулет.
    На рабочей поверхности расстелите пищевую плёнку или пергамент. Первым слоем выложите ломтики рыбы, перекрывая их края, чтобы получился плотный "ковёр". Далее выкладывайте слои: картофель, морковь, яйца. Каждый слой промазывайте майонезом.
  5. Заверните рулет.
    Аккуратно сверните заготовку в плотный рулет, используя плёнку, чтобы он держал форму. Убедитесь, что рыба полностью оборачивает остальные ингредиенты.
  6. Дайте рулету настояться.
    Поместите рулет в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он пропитался и застыл.
  7. Украсьте и подайте.
    Перед подачей снимите плёнку и украсьте рулет веточками свежей зелени или красной икрой. Нарежьте на порционные кусочки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Учёные создали препарат, который может быстро устранять симптомы мигрени
Как сделать оливье и селёдку под шубой полезнее
Японский город Гиндзан Онсэн вводит ограничения для однодневных туристов
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Эти кошки живут дольше всех: три породы в одном списке
Рассказываем, как выращивать огурцы на подоконнике
В США питомники рождественских ёлок несут убытки
Мышцы быстро вырастут после этого упражнения со штангой
Новогодняя угроза для кожи: пять самых опасных привычек во время праздников
Салат с креветками: простое блюдо с эффектным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.