Праздничное кольцо: салат, который украсит новогодний стол

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат не только невероятно вкусный, но и выглядит так эффектно, что гости сначала боятся испортить его красоту. Однако, стоит кому-то рискнуть, как блюдо исчезает с тарелки за считанные минуты.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Новогодний стол

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Маринованные шампиньоны – 350 г

Консервированные ананасы – 250 г

Яйца – 4 шт.

Сыр – 100 г

Репчатый лук – 2 шт.

Сметана – 200 г

Майонез – 200 г

Горчица – 20 г

Столовый уксус – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Вода – 100 мл

Свежий укроп для украшения

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка продуктов:

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Яйца сварите вкрутую.

2. Маринование лука:

Нарежьте лук мелкими кубиками, залейте кипятком (100 мл), добавьте соль, сахар и уксус. Оставьте мариноваться на 10–15 минут.

3. Приготовление заправки:

Смешайте сметану, майонез и горчицу до однородной массы.

4. Нарезка ингредиентов:

Куриное филе нарежьте средними кубиками.

Яйца нарежьте или натрите на крупной тёрке.

Ананасы порежьте кубиками.

Сыр натрите на крупной тёрке.

Шампиньоны нарежьте небольшими ломтиками.

5. Смешивание салата:

Сложите все ингредиенты, включая маринованный лук, в салатник. Добавьте заправку и тщательно перемешайте.

6. Формирование салата:

Поставьте стакан в центр блюда, вокруг него выложите салат, плотно утрамбовывая, чтобы он принял форму кольца.

7. Украшение и подача:

Сверху украсьте кольцо веточками свежего укропа. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.