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Праздничное кольцо: салат, который украсит новогодний стол

2:06
Еда

Этот салат не только невероятно вкусный, но и выглядит так эффектно, что гости сначала боятся испортить его красоту. Однако, стоит кому-то рискнуть, как блюдо исчезает с тарелки за считанные минуты.

Новогодний стол
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Новогодний стол

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 300 г
  • Маринованные шампиньоны – 350 г
  • Консервированные ананасы – 250 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Сметана – 200 г
  • Майонез – 200 г
  • Горчица – 20 г
  • Столовый уксус – 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Вода – 100 мл
  • Свежий укроп для украшения

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка продуктов:

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Яйца сварите вкрутую.

2. Маринование лука:

Нарежьте лук мелкими кубиками, залейте кипятком (100 мл), добавьте соль, сахар и уксус. Оставьте мариноваться на 10–15 минут.

3. Приготовление заправки:

Смешайте сметану, майонез и горчицу до однородной массы.

4. Нарезка ингредиентов:

  • Куриное филе нарежьте средними кубиками.
  • Яйца нарежьте или натрите на крупной тёрке.
  • Ананасы порежьте кубиками.
  • Сыр натрите на крупной тёрке.
  • Шампиньоны нарежьте небольшими ломтиками.

5. Смешивание салата:

Сложите все ингредиенты, включая маринованный лук, в салатник. Добавьте заправку и тщательно перемешайте.

6. Формирование салата:

Поставьте стакан в центр блюда, вокруг него выложите салат, плотно утрамбовывая, чтобы он принял форму кольца.

7. Украшение и подача:

Сверху украсьте кольцо веточками свежего укропа. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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