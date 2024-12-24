Праздничное кольцо: салат, который украсит новогодний стол

Этот салат не только невероятно вкусный, но и выглядит так эффектно, что гости сначала боятся испортить его красоту. Однако, стоит кому-то рискнуть, как блюдо исчезает с тарелки за считанные минуты.
1. Подготовка продуктов:
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Яйца сварите вкрутую.
2. Маринование лука:
Нарежьте лук мелкими кубиками, залейте кипятком (100 мл), добавьте соль, сахар и уксус. Оставьте мариноваться на 10–15 минут.
3. Приготовление заправки:
Смешайте сметану, майонез и горчицу до однородной массы.
4. Нарезка ингредиентов:
5. Смешивание салата:
Сложите все ингредиенты, включая маринованный лук, в салатник. Добавьте заправку и тщательно перемешайте.
6. Формирование салата:
Поставьте стакан в центр блюда, вокруг него выложите салат, плотно утрамбовывая, чтобы он принял форму кольца.
7. Украшение и подача:
Сверху украсьте кольцо веточками свежего укропа. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.
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