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Лучший выбор для новогоднего застолья: попробуйте этот салат

2:06
Еда

Вкусный и простой рецепт новогоднего салата, который покорит всех
Новый год всё ближе, и самое время подумать о том, как удивить гостей праздничным столом. Среди множества блюд особое место может занять изысканный слоеный салат, который не только легко готовится, но и становится настоящим украшением вечера.

Салат с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с курицей

Почему стоит попробовать этот салат

  • Простой в приготовлении. С минимальными усилиями вы создадите настоящий кулинарный шедевр.
  • Волшебный вкус. Гости и домочадцы будут восхищены сочетанием вкусов и текстур. Этот салат точно станет хитом вечера.
  • Универсальность ингредиентов. Всё необходимое легко найти в любом магазине.

Ингредиенты:

  • Куриное филе (отварное или копченое) — 250 г
  • Маринованные шампиньоны — 250 г
  • Твердый сыр — 150 г
  • Грецкие орехи — 10 шт.
  • Картофель — 2-3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Майонез — 300 г
  • Соль и молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

  • Отварите картофель, морковь и яйца, затем очистите их.
  • Куриное филе нарежьте мелкими кусочками.
  • Орехи измельчите с помощью скалки.
  • Если грибы крупные, порежьте их на небольшие кусочки.

Сборка салата:

На большой тарелке равномерно распределите половину натертой моркови.
Слоями выложите: половину сыра, яиц и картофеля. Каждый слой слегка посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте нарезанное куриное филе и слой грибов, посыпьте орехами.
Повторите слои в обратном порядке: картофель, яйца, майонез, сыр и морковь.

Последний штрих:

Поставьте салат в холодильник на ночь, чтобы слои пропитались майонезом.
На утро ваш праздничный салат будет готов к подаче и точно станет звездой новогоднего стола!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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