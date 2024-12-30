Лучший выбор для новогоднего застолья: попробуйте этот салат

Вкусный и простой рецепт новогоднего салата, который покорит всех
Новый год всё ближе, и самое время подумать о том, как удивить гостей праздничным столом. Среди множества блюд особое место может занять изысканный слоеный салат, который не только легко готовится, но и становится настоящим украшением вечера.
Как приготовить:
На большой тарелке равномерно распределите половину натертой моркови.
Слоями выложите: половину сыра, яиц и картофеля. Каждый слой слегка посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте нарезанное куриное филе и слой грибов, посыпьте орехами.
Повторите слои в обратном порядке: картофель, яйца, майонез, сыр и морковь.
Поставьте салат в холодильник на ночь, чтобы слои пропитались майонезом.
На утро ваш праздничный салат будет готов к подаче и точно станет звездой новогоднего стола!
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