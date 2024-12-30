Лучший выбор для новогоднего застолья: попробуйте этот салат

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный и простой рецепт новогоднего салата, который покорит всех

Новый год всё ближе, и самое время подумать о том, как удивить гостей праздничным столом. Среди множества блюд особое место может занять изысканный слоеный салат, который не только легко готовится, но и становится настоящим украшением вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с курицей

Почему стоит попробовать этот салат

Простой в приготовлении. С минимальными усилиями вы создадите настоящий кулинарный шедевр.

Волшебный вкус. Гости и домочадцы будут восхищены сочетанием вкусов и текстур. Этот салат точно станет хитом вечера.

Универсальность ингредиентов. Всё необходимое легко найти в любом магазине.

Ингредиенты:

Куриное филе (отварное или копченое) — 250 г

Маринованные шампиньоны — 250 г

Твердый сыр — 150 г

Грецкие орехи — 10 шт.

Картофель — 2-3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Майонез — 300 г

Соль и молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

Отварите картофель, морковь и яйца, затем очистите их.

Куриное филе нарежьте мелкими кусочками.

Орехи измельчите с помощью скалки.

Если грибы крупные, порежьте их на небольшие кусочки.

Сборка салата:

На большой тарелке равномерно распределите половину натертой моркови.

Слоями выложите: половину сыра, яиц и картофеля. Каждый слой слегка посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте нарезанное куриное филе и слой грибов, посыпьте орехами.

Повторите слои в обратном порядке: картофель, яйца, майонез, сыр и морковь.

Последний штрих:

Поставьте салат в холодильник на ночь, чтобы слои пропитались майонезом.

На утро ваш праздничный салат будет готов к подаче и точно станет звездой новогоднего стола!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

