Сливочное масло или растительное? Что безопаснее

Сливочное масло часто избегают приверженцы здорового образа жизни, но, как утверждает доктор Александр Мясников, это большая ошибка. Масло не только полезно для организма, но и подходит для приготовления блюд, включая жареные.
Сливочное масло богато важными витаминами:
Регулярное употребление сливочного масла способствует борьбе с сухостью кожи и волос, улучшая их состояние.
По словам Мясникова, сливочное масло вполне подходит для жарки. В отличие от растительных масел, оно не образует вредных трансжиров при высокой температуре, что делает его более безопасным для здоровья.
Кардиолог рекомендует выбирать сливочное масло с жирностью 82%.
Высокое содержание жиров говорит о натуральности продукта.
Экономить на качестве масла не стоит — оно станет полезным дополнением к вашему рациону.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
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