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Сливочное масло или растительное? Что безопаснее

1:19
Еда

Сливочное масло часто избегают приверженцы здорового образа жизни, но, как утверждает доктор Александр Мясников, это большая ошибка. Масло не только полезно для организма, но и подходит для приготовления блюд, включая жареные.

Сливочное масло
Фото: https://za.pinterest.com/pin/808255464361301615/
Сливочное масло

Почему сливочное масло полезно

Сливочное масло богато важными витаминами:

  • Витамин A — поддерживает здоровье кожи и глаз.
  • Витамины B, C, D, E — укрепляют волосы, делают кожу увлажнённой и эластичной.
  • Польза для сосудов: масло помогает стабилизировать уровень холестерина.

Регулярное употребление сливочного масла способствует борьбе с сухостью кожи и волос, улучшая их состояние.

Можно ли жарить на сливочном масле

По словам Мясникова, сливочное масло вполне подходит для жарки. В отличие от растительных масел, оно не образует вредных трансжиров при высокой температуре, что делает его более безопасным для здоровья.

Какое масло выбрать

Кардиолог рекомендует выбирать сливочное масло с жирностью 82%.

Высокое содержание жиров говорит о натуральности продукта.
Экономить на качестве масла не стоит — оно станет полезным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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