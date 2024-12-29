Сливочное масло или растительное? Что безопаснее

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное масло часто избегают приверженцы здорового образа жизни, но, как утверждает доктор Александр Мясников, это большая ошибка. Масло не только полезно для организма, но и подходит для приготовления блюд, включая жареные.

Фото: https://za.pinterest.com/pin/808255464361301615/ Сливочное масло

Почему сливочное масло полезно

Сливочное масло богато важными витаминами:

Витамин A — поддерживает здоровье кожи и глаз.

Витамины B, C, D, E — укрепляют волосы, делают кожу увлажнённой и эластичной.

Польза для сосудов: масло помогает стабилизировать уровень холестерина.

Регулярное употребление сливочного масла способствует борьбе с сухостью кожи и волос, улучшая их состояние.

Можно ли жарить на сливочном масле

По словам Мясникова, сливочное масло вполне подходит для жарки. В отличие от растительных масел, оно не образует вредных трансжиров при высокой температуре, что делает его более безопасным для здоровья.

Какое масло выбрать

Кардиолог рекомендует выбирать сливочное масло с жирностью 82%.

Высокое содержание жиров говорит о натуральности продукта.

Экономить на качестве масла не стоит — оно станет полезным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.



