Новый взгляд на закуски: ваш праздничный стол запомнится этим рулетом

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовьте "Царский рулет": яркая альтернатива привычным закускам

Уже собрались покупать селёдку для "Шубы" или консервы для "Мимозы"? А если попробовать что-то новое? Этот рецепт впечатлит ваших гостей и станет настоящей звездой праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Что понадобится

Филе красной рыбы (слабосолёное) — 200-250 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Майонез

Пищевая плёнка или пергамент

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Отварите картофель и морковь в мундире до готовности. Яйца сварите вкрутую. Остудите всё, затем очистите. Нарежьте рыбу. Филе красной рыбы разделите на тонкие, широкие ломтики. Натрите овощи. Картофель, морковь и яйца натрите на крупной тёрке, разместив каждый ингредиент в отдельной ёмкости. Соберите рулет. На плёнку или пергамент первым слоем выложите ломтики рыбы.

Следующим слоем — натёртый картофель, затем морковь и яйца.

Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом. Сформируйте рулет. Плотно сверните рулет так, чтобы верхним слоем оказалось филе рыбы. Поместите его в холодильник, чтобы закуска застыла. Украсьте перед подачей. Снимите плёнку и украсьте рулет свежей зеленью или красной икрой.

Приятного аппетита! Ваши гости будут в восторге от такой эффектной и вкусной закуски.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

