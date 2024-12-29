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Новый взгляд на закуски: ваш праздничный стол запомнится этим рулетом

1:38
Еда

Готовьте "Царский рулет": яркая альтернатива привычным закускам
Уже собрались покупать селёдку для "Шубы" или консервы для "Мимозы"? А если попробовать что-то новое? Этот рецепт впечатлит ваших гостей и станет настоящей звездой праздничного стола.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат

Что понадобится

  • Филе красной рыбы (слабосолёное) — 200-250 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез
  • Пищевая плёнка или пергамент

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте ингредиенты.
  2. Отварите картофель и морковь в мундире до готовности.
  3. Яйца сварите вкрутую.
  4. Остудите всё, затем очистите.
  5. Нарежьте рыбу.
  6. Филе красной рыбы разделите на тонкие, широкие ломтики.
  7. Натрите овощи.
  8. Картофель, морковь и яйца натрите на крупной тёрке, разместив каждый ингредиент в отдельной ёмкости.
  9. Соберите рулет.
  10. На плёнку или пергамент первым слоем выложите ломтики рыбы.
    Следующим слоем — натёртый картофель, затем морковь и яйца.
    Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом.
  11. Сформируйте рулет.
  12. Плотно сверните рулет так, чтобы верхним слоем оказалось филе рыбы.
  13. Поместите его в холодильник, чтобы закуска застыла.
  14. Украсьте перед подачей.
  15. Снимите плёнку и украсьте рулет свежей зеленью или красной икрой.

Приятного аппетита! Ваши гости будут в восторге от такой эффектной и вкусной закуски.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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