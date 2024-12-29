Новый взгляд на закуски: ваш праздничный стол запомнится этим рулетом

Готовьте "Царский рулет": яркая альтернатива привычным закускам Уже собрались покупать селёдку для "Шубы" или консервы для "Мимозы"? А если попробовать что-то новое? Этот рецепт впечатлит ваших гостей и станет настоящей звездой праздничного стола.
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат
Что понадобится
Филе красной рыбы (слабосолёное) — 200-250 г
Картофель — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Яйца — 3 шт.
Майонез
Пищевая плёнка или пергамент
Пошаговый рецепт
Подготовьте ингредиенты.
Отварите картофель и морковь в мундире до готовности.
Яйца сварите вкрутую.
Остудите всё, затем очистите.
Нарежьте рыбу.
Филе красной рыбы разделите на тонкие, широкие ломтики.
Натрите овощи.
Картофель, морковь и яйца натрите на крупной тёрке, разместив каждый ингредиент в отдельной ёмкости.
Соберите рулет.
На плёнку или пергамент первым слоем выложите ломтики рыбы. Следующим слоем — натёртый картофель, затем морковь и яйца. Каждый слой аккуратно промазывайте майонезом.
Сформируйте рулет.
Плотно сверните рулет так, чтобы верхним слоем оказалось филе рыбы.
Поместите его в холодильник, чтобы закуска застыла.
Украсьте перед подачей.
Снимите плёнку и украсьте рулет свежей зеленью или красной икрой.
Приятного аппетита! Ваши гости будут в восторге от такой эффектной и вкусной закуски.
Уточнения
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.