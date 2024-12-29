Секрет идеального салата: выбираем качественные крабовые палочки

Крабовые палочки — популярный ингредиент для закусок и салатов. Но чтобы этот продукт действительно приносил пользу, важно правильно его выбирать. Диетолог Елена Соломатина рассказала, на что обращать внимание при покупке.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовые палочки

Польза крабовых палочек

Вопреки мифам, крабовые палочки не так уж вредны. В их основе — сурими, фарш из океанических рыб, таких как минтай, хек, сардины и путассу.

Этот ингредиент богат:

Белком,

Витаминами группы B,

Кальцием и фосфором.

Однако качество продукта может снизиться из-за добавления искусственных ингредиентов и крахмала.

Как выбрать хорошие крабовые палочки

Обращайте внимание на производителя

Предпочтение стоит отдавать продукции известных брендов. На крупных предприятиях контроль качества выше, что снижает риск покупки небезопасного товара.

Проверяйте упаковку и внешний вид

Все палочки должны быть одинакового размера и цвета. Убедитесь, что упаковка не повреждена.

Изучайте состав

Основной показатель качества — содержание белка. Хорошие крабовые палочки содержат 12–14% белка. Это значит, что основа продукта — рыбный фарш, а не крахмал.

Срок годности

Обязательно проверьте дату изготовления и срок хранения.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. По форме и цвету напоминает мясо крабьей клешни или ноги.



