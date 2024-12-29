Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода вместо кофе: как питьевой режим заряжает энергией на весь день
Цветущий зимний оазис: как вырастить цикламен в домашних условиях
Разбитый градусник: пошаговая инструкция действий
Секреты смывки краски с волос без повреждений
Психология семейных отношений: как укрепить брак и избежать ссор
Лучшие упражнения для бицепсов: как нарастить массивные руки
Ошибки, которые сокращают срок службы АКПП
Утверждена инвестпрограмма РЖД на 2025 год
Молодая звездная пара смогла выжить рядом с опасной черной дырой

Секрет идеального салата: выбираем качественные крабовые палочки

Еда

Крабовые палочки — популярный ингредиент для закусок и салатов. Но чтобы этот продукт действительно приносил пользу, важно правильно его выбирать. Диетолог Елена Соломатина рассказала, на что обращать внимание при покупке.

Крабовые палочки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовые палочки

Польза крабовых палочек

Вопреки мифам, крабовые палочки не так уж вредны. В их основе — сурими, фарш из океанических рыб, таких как минтай, хек, сардины и путассу.

Этот ингредиент богат:

  • Белком,
  • Витаминами группы B,
  • Кальцием и фосфором.

Однако качество продукта может снизиться из-за добавления искусственных ингредиентов и крахмала.

Как выбрать хорошие крабовые палочки

Обращайте внимание на производителя

Предпочтение стоит отдавать продукции известных брендов. На крупных предприятиях контроль качества выше, что снижает риск покупки небезопасного товара.

Проверяйте упаковку и внешний вид

Все палочки должны быть одинакового размера и цвета. Убедитесь, что упаковка не повреждена.

Изучайте состав

Основной показатель качества — содержание белка. Хорошие крабовые палочки содержат 12–14% белка. Это значит, что основа продукта — рыбный фарш, а не крахмал.

Срок годности

Обязательно проверьте дату изготовления и срок хранения.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. По форме и цвету напоминает мясо крабьей клешни или ноги.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать
Красота и стиль
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Автобус ПАЗ-672. Легендарный советский сельский труженник Дмитрий Плотников Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Последние материалы
Шесть пар знаменитостей, которые расстались в 2024 году
Зимняя защита сада: как снег может спасти ваши растения
Ретрофутуризм на каждый день — британский стартап представил часы с космическим духом 80-ых
Западные лидеры теряют доверие: выборы 2024 года стали катастрофой
В Кисловодске планируют сделать новую прогулочную зону
Закаливание без стресса: почему прогулки важнее обливания водой
Успешные бизнесвумен завоевали финансовый Олимп ХМАО в 2024 году
Ремонт унитаза без замены: что выбрать – герметик или эпоксидку
Рождественская звезда на вашем окне: как сохранить пуансеттию до следующего года
Как новые правила по ипотеке повлияют на вашу кредитную историю с 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.