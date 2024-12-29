Крабовые палочки — популярный ингредиент для закусок и салатов. Но чтобы этот продукт действительно приносил пользу, важно правильно его выбирать. Диетолог Елена Соломатина рассказала, на что обращать внимание при покупке.
Вопреки мифам, крабовые палочки не так уж вредны. В их основе — сурими, фарш из океанических рыб, таких как минтай, хек, сардины и путассу.
Этот ингредиент богат:
Однако качество продукта может снизиться из-за добавления искусственных ингредиентов и крахмала.
Обращайте внимание на производителя
Предпочтение стоит отдавать продукции известных брендов. На крупных предприятиях контроль качества выше, что снижает риск покупки небезопасного товара.
Проверяйте упаковку и внешний вид
Все палочки должны быть одинакового размера и цвета. Убедитесь, что упаковка не повреждена.
Изучайте состав
Основной показатель качества — содержание белка. Хорошие крабовые палочки содержат 12–14% белка. Это значит, что основа продукта — рыбный фарш, а не крахмал.
Срок годности
Обязательно проверьте дату изготовления и срок хранения.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. По форме и цвету напоминает мясо крабьей клешни или ноги.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.