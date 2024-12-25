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Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент

1:16
Еда

Даже самое жёсткое мясо можно сделать мягким и сочным, добавив немного столового уксуса в процессе готовки.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Для килограмма говядины понадобятся следующие ингредиенты:

  1. Три головки репчатого лука.
  2. Столовая ложка уксуса.
  3. 100 мл воды.
  4. 100 г сливочного масла.
  5. Три зубчика чеснока.
  6. Соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Сначала необходимо удалить жировую прослойку с говядины. Затем нарезать мясо крупными кусками, а жировую прослойку — мелкими. Выложите сначала мелкие кусочки жира в сотейник или казан, затем мясо и полейте всё уксусом. Поверх мяса равномерно распределите нарезанный полукольцами лук и добавьте воду. Далее выложите кусочки сливочного масла, накройте крышкой и тушите на среднем огне в течение часа.

По истечении времени добавьте мелко нарезанный чеснок, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. После этого снова накройте крышкой и продолжайте готовить ещё примерно час. В итоге у вас получится очень нежное, сочное и вкусное блюдо, даже если изначально говядина была жесткой.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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