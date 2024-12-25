Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент

Даже самое жёсткое мясо можно сделать мягким и сочным, добавив немного столового уксуса в процессе готовки.
Для килограмма говядины понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала необходимо удалить жировую прослойку с говядины. Затем нарезать мясо крупными кусками, а жировую прослойку — мелкими. Выложите сначала мелкие кусочки жира в сотейник или казан, затем мясо и полейте всё уксусом. Поверх мяса равномерно распределите нарезанный полукольцами лук и добавьте воду. Далее выложите кусочки сливочного масла, накройте крышкой и тушите на среднем огне в течение часа.
По истечении времени добавьте мелко нарезанный чеснок, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. После этого снова накройте крышкой и продолжайте готовить ещё примерно час. В итоге у вас получится очень нежное, сочное и вкусное блюдо, даже если изначально говядина была жесткой.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
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