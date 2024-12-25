Говядина будет всегда получаться нежной и сочной, если добавлять этот ингредиент

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самое жёсткое мясо можно сделать мягким и сочным, добавив немного столового уксуса в процессе готовки.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Для килограмма говядины понадобятся следующие ингредиенты:

Три головки репчатого лука. Столовая ложка уксуса. 100 мл воды. 100 г сливочного масла. Три зубчика чеснока. Соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Сначала необходимо удалить жировую прослойку с говядины. Затем нарезать мясо крупными кусками, а жировую прослойку — мелкими. Выложите сначала мелкие кусочки жира в сотейник или казан, затем мясо и полейте всё уксусом. Поверх мяса равномерно распределите нарезанный полукольцами лук и добавьте воду. Далее выложите кусочки сливочного масла, накройте крышкой и тушите на среднем огне в течение часа.

По истечении времени добавьте мелко нарезанный чеснок, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. После этого снова накройте крышкой и продолжайте готовить ещё примерно час. В итоге у вас получится очень нежное, сочное и вкусное блюдо, даже если изначально говядина была жесткой.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

