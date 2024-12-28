Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делимся простым трюком, чтобы редис был сладким
Ляйсан Утяшева и Павел Воля появились с детьми на публике
Толстая кора Марса: как она могла поддерживать жидкую воду
Как правильно строить тренировку для активного гормона роста
Семейные тайны: откройте шкаф с секретами на спектакле Театра на Трубной
Как отрастить сожженные осветлениями волосы: секреты восстановления
Инфляция и кредитование — как они влияют на ключевую ставку
Шеф-повар Ивлев в эфире кулинарного ТВ-шоу выгнал жену из студии
В поисках динозавров: в новогодние каникулы театр Модерн приглашает в Затерянный мир Артура Конан Дойла

Храп и остановка дыхания: что делает алкоголь с вашим сном

1:11
Еда

Перед сном многие из нас расслабляются с бокалом вина или другого спиртного, но сомнолог Павел Кудинов предупреждает: это может быть крайне опасно. Эксперт рассказал, почему алкоголь перед сном может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
похмелье

Почему алкоголь перед сном опасен

Согласно словам Кудинова, употребление спиртных напитков в позднее время способствует:

  • храпу;
  • остановкам дыхания во время сна (апноэ);
  • ухудшению дыхательной функции из-за расслабления мышц, включая диафрагму.

Алкоголь, а точнее содержащийся в нём этанол, вызывает сильное расслабление мышц. Это приводит к острому дефициту кислорода, что создаёт риск возникновения инфарктов и инсультов.

Советы сомнолога: как избежать проблем

Эксперт дал универсальную рекомендацию, которая будет особенно полезна в период новогодних праздников:

  • Не употребляйте алкоголь за 4 часа до сна. Это правило касается как абсолютно здоровых людей, так и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Соблюдение этой меры поможет сохранить здоровье и избежать опасных последствий.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Еда и рецепты
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома Аудио 
Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь
Еда и рецепты
Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь Аудио 
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Последние материалы
Как огурцы и перцы могут стать лучшими соседями на вашем участке
Собаки, которые поместятся даже в сумке: компактные породы
Как набрать сухую мышечную массу: топ продуктов для атлетов
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны
Азербайджан изменит правила пребывания для граждан России
Изменения в сфере недвижимости — что важно знать покупателям
Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2
5 секретов зимнего ухода, которые сделают ваши волосы крепче
В Кошице повредили памятник советским воинам
Казахстан привлек к расследованию авиакатастрофы в Актау экспертов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.