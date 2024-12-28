Храп и остановка дыхания: что делает алкоголь с вашим сном

Перед сном многие из нас расслабляются с бокалом вина или другого спиртного, но сомнолог Павел Кудинов предупреждает: это может быть крайне опасно. Эксперт рассказал, почему алкоголь перед сном может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Согласно словам Кудинова, употребление спиртных напитков в позднее время способствует:
Алкоголь, а точнее содержащийся в нём этанол, вызывает сильное расслабление мышц. Это приводит к острому дефициту кислорода, что создаёт риск возникновения инфарктов и инсультов.
Эксперт дал универсальную рекомендацию, которая будет особенно полезна в период новогодних праздников:
Соблюдение этой меры поможет сохранить здоровье и избежать опасных последствий.
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
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