Храп и остановка дыхания: что делает алкоголь с вашим сном

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед сном многие из нас расслабляются с бокалом вина или другого спиртного, но сомнолог Павел Кудинов предупреждает: это может быть крайне опасно. Эксперт рассказал, почему алкоголь перед сном может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain похмелье

Почему алкоголь перед сном опасен

Согласно словам Кудинова, употребление спиртных напитков в позднее время способствует:

храпу;

остановкам дыхания во время сна (апноэ);

ухудшению дыхательной функции из-за расслабления мышц, включая диафрагму.

Алкоголь, а точнее содержащийся в нём этанол, вызывает сильное расслабление мышц. Это приводит к острому дефициту кислорода, что создаёт риск возникновения инфарктов и инсультов.

Советы сомнолога: как избежать проблем

Эксперт дал универсальную рекомендацию, которая будет особенно полезна в период новогодних праздников:

Не употребляйте алкоголь за 4 часа до сна. Это правило касается как абсолютно здоровых людей, так и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Соблюдение этой меры поможет сохранить здоровье и избежать опасных последствий.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.



