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Этот салат может испортить ваш Новый год: чего не стоит переедать

1:30
Еда

Новогодние праздники часто ассоциируются с изобилием блюд на столе, но даже в праздничную ночь важно знать меру. Шеф-повар Антон Прокофьев назвал самый тяжёлый новогодний салат и поделился рекомендациями по размеру порций.

Салат
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Самый тяжёлый салат: "Селёдка под шубой"

Селёдка под шубой возглавила список самых калорийных и тяжёлых салатов.

В её составе:

  • солёная рыба;
  • варёные яйца;
  • калорийный майонез;
  • плотные овощи, такие как картофель и свёкла.

Шеф-повар отметил, что оптимальная порция этого салата для одного человека не должна превышать 200 г.

"Это совсем немного, потому что в салате тяжёлые ингредиенты", — уточнил Прокофьев.

Что насчёт оливье

Оливье, по словам эксперта, менее тяжёлый, но и его следует употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая порция — от 50 до 180 г, особенно если на столе представлены другие блюда.

Общая норма еды в новогоднюю ночь

Чтобы избежать переедания и сохранить здоровье, шеф-повар советует ограничить общий объём еды в новогоднюю ночь до 500 г на человека. Это позволит попробовать разные блюда, не перегружая организм.

Такой подход не только убережёт от тяжести в животе, но и поможет избежать необходимости доедать оставшиеся блюда в течение нескольких дней.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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