Этот салат может испортить ваш Новый год: чего не стоит переедать

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние праздники часто ассоциируются с изобилием блюд на столе, но даже в праздничную ночь важно знать меру. Шеф-повар Антон Прокофьев назвал самый тяжёлый новогодний салат и поделился рекомендациями по размеру порций.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Самый тяжёлый салат: "Селёдка под шубой"

Селёдка под шубой возглавила список самых калорийных и тяжёлых салатов.

В её составе:

солёная рыба;

варёные яйца;

калорийный майонез;

плотные овощи, такие как картофель и свёкла.

Шеф-повар отметил, что оптимальная порция этого салата для одного человека не должна превышать 200 г.

"Это совсем немного, потому что в салате тяжёлые ингредиенты", — уточнил Прокофьев.

Что насчёт оливье

Оливье, по словам эксперта, менее тяжёлый, но и его следует употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая порция — от 50 до 180 г, особенно если на столе представлены другие блюда.

Общая норма еды в новогоднюю ночь

Чтобы избежать переедания и сохранить здоровье, шеф-повар советует ограничить общий объём еды в новогоднюю ночь до 500 г на человека. Это позволит попробовать разные блюда, не перегружая организм.

Такой подход не только убережёт от тяжести в животе, но и поможет избежать необходимости доедать оставшиеся блюда в течение нескольких дней.