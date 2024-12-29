Этот салат может испортить ваш Новый год: чего не стоит переедать

Новогодние праздники часто ассоциируются с изобилием блюд на столе, но даже в праздничную ночь важно знать меру. Шеф-повар Антон Прокофьев назвал самый тяжёлый новогодний салат и поделился рекомендациями по размеру порций.
Селёдка под шубой возглавила список самых калорийных и тяжёлых салатов.
В её составе:
Шеф-повар отметил, что оптимальная порция этого салата для одного человека не должна превышать 200 г.
"Это совсем немного, потому что в салате тяжёлые ингредиенты", — уточнил Прокофьев.
Оливье, по словам эксперта, менее тяжёлый, но и его следует употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая порция — от 50 до 180 г, особенно если на столе представлены другие блюда.
Чтобы избежать переедания и сохранить здоровье, шеф-повар советует ограничить общий объём еды в новогоднюю ночь до 500 г на человека. Это позволит попробовать разные блюда, не перегружая организм.
Такой подход не только убережёт от тяжести в животе, но и поможет избежать необходимости доедать оставшиеся блюда в течение нескольких дней.
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