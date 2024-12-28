Выбираем мандарины: как найти самые сладкие и свежие

Выбор идеальных мандаринов — задача, которую легко решить, если знать несколько простых правил. Диетолог Андрей Бобровский рассказал, на что обратить внимание, чтобы выбрать самые свежие, сладкие и сочные фрукты.
"Лайфхак от жителей Абхазии — хорошие мандарины часто тяжелее, чем выглядят", — отметил Бобровский.
Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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