Выбираем мандарины: как найти самые сладкие и свежие

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор идеальных мандаринов — задача, которую легко решить, если знать несколько простых правил. Диетолог Андрей Бобровский рассказал, на что обратить внимание, чтобы выбрать самые свежие, сладкие и сочные фрукты.

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Как выбрать лучшие мандарины

Внешний вид

Идеальные мандарины имеют гладкую и плотную кожуру без вмятин, пятен и признаков плесени. Цвет

Ярко-оранжевый, равномерный оттенок — главный признак качества. Желтые или зеленые пятна могут свидетельствовать о недозрелости. Аромат

Качественные мандарины обладают насыщенным и приятным цитрусовым запахом. Отсутствие аромата — повод поискать другой товар. Вес

Тяжелые мандарины содержат больше сока. Легкие фрукты, скорее всего, окажутся сухими и менее сладкими. "Лайфхак от жителей Абхазии — хорошие мандарины часто тяжелее, чем выглядят", — отметил Бобровский. Размер

Вкусные мандарины не обязательно большие. Средний размер, который помещается в ладони, — идеальный выбор. Упругость

Слишком мягкие или жёсткие мандарины могут быть перезрелыми или недозрелыми. Лёгкая упругость кожуры — залог свежести.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



