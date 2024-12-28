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Выбираем мандарины: как найти самые сладкие и свежие

1:20
Еда

Выбор идеальных мандаринов — задача, которую легко решить, если знать несколько простых правил. Диетолог Андрей Бобровский рассказал, на что обратить внимание, чтобы выбрать самые свежие, сладкие и сочные фрукты.

мандарины
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мандарины

Как выбрать лучшие мандарины

  1. Внешний вид
    Идеальные мандарины имеют гладкую и плотную кожуру без вмятин, пятен и признаков плесени.

  2. Цвет
    Ярко-оранжевый, равномерный оттенок — главный признак качества. Желтые или зеленые пятна могут свидетельствовать о недозрелости.

  3. Аромат
    Качественные мандарины обладают насыщенным и приятным цитрусовым запахом. Отсутствие аромата — повод поискать другой товар.

  4. Вес
    Тяжелые мандарины содержат больше сока. Легкие фрукты, скорее всего, окажутся сухими и менее сладкими.
    "Лайфхак от жителей Абхазии — хорошие мандарины часто тяжелее, чем выглядят", — отметил Бобровский.
  5. Размер
    Вкусные мандарины не обязательно большие. Средний размер, который помещается в ладони, — идеальный выбор.

  6. Упругость
    Слишком мягкие или жёсткие мандарины могут быть перезрелыми или недозрелыми. Лёгкая упругость кожуры — залог свежести.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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