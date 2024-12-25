Шаурма в новой версии: быстрый рецепт салата

Если вы обожаете шаурму, но хотите попробовать что-то новое, этот салат станет отличной альтернативой. Он сохраняет вкус привычного блюда, но готовится проще и быстрее.
Ингредиенты:
Как приготовить салат "Шаурма": пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовьте курицу
Куриную грудку нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с солью, перцем, паприкой или любимыми специями. После обжарки оставьте мясо остывать.
Шаг 2. Нарежьте овощи
Тонкими полосками нарежьте пекинскую капусту, а огурцы и помидоры — небольшими кубиками. Корейскую морковь можно использовать целиком или слегка измельчить.
Шаг 3. Подготовьте лаваш
Лаваш нарежьте небольшими квадратами или полосками. Обжарьте кусочки на сухой сковороде до хрустящей корочки.
Шаг 4. Сделайте соус
Смешайте сметану, майонез и зернистую горчицу в удобной миске. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте до однородной консистенции. Соус получится густым и ароматным.
Шаг 5. Смешайте салат
В большой миске соедините пекинскую капусту, огурцы, помидоры, охлажденное куриное мясо, корейскую морковь и хрустящий лаваш. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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