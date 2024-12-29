Эти конфеты уничтожают ваши зубы: что не стоит класть в новогодний подарок

Новый год — время подарков, и особенно популярны сладкие наборы. Но не все сладости одинаково безопасны для зубов, предупреждает стоматолог Людмила Шемякина. Как выбрать лакомства, чтобы праздник не обернулся походом к врачу?
Самые вредные сладости
По словам Шемякиной, наибольшую опасность для зубов представляют те сладости, которые долго находятся во рту или прилипают к зубам.
К таким относятся:
Эти продукты создают благоприятные условия для размножения бактерий и значительно повышают риск развития кариеса.
Вред могут нанести и привычные шоколадные плитки, особенно молочный шоколад с высоким содержанием сахара и добавок. Чтобы минимизировать вред, стоматолог рекомендует:
Эти лакомства меньше прилипают к зубам и содержат меньше сахара.
Любые сладости, даже самые безобидные, могут нанести вред зубам, если их употреблять в больших количествах. Шемякина советует:
Эти простые меры помогут защитить зубы и сохранить здоровье даже после праздничного застолья.
Ка́риес — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса.
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