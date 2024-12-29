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Эти конфеты уничтожают ваши зубы: что не стоит класть в новогодний подарок

1:32
Еда

Новый год — время подарков, и особенно популярны сладкие наборы. Но не все сладости одинаково безопасны для зубов, предупреждает стоматолог Людмила Шемякина. Как выбрать лакомства, чтобы праздник не обернулся походом к врачу?

новогодние конфеты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодние конфеты

Самые вредные сладости

По словам Шемякиной, наибольшую опасность для зубов представляют те сладости, которые долго находятся во рту или прилипают к зубам.

К таким относятся:

  • ириски;
  • карамель;
  • леденцы.

Эти продукты создают благоприятные условия для размножения бактерий и значительно повышают риск развития кариеса.

Что заменить в сладком наборе

Вред могут нанести и привычные шоколадные плитки, особенно молочный шоколад с высоким содержанием сахара и добавок. Чтобы минимизировать вред, стоматолог рекомендует:

  • заменить молочный шоколад на горький;
  • выбрать пастилу или мармелад вместо карамели и леденцов.

Эти лакомства меньше прилипают к зубам и содержат меньше сахара.

Как минимизировать вред

Любые сладости, даже самые безобидные, могут нанести вред зубам, если их употреблять в больших количествах. Шемякина советует:

  • После сладостей полоскать рот водой, чтобы убрать остатки сахара.
  • Использовать зубную щётку или зубную нить, чтобы очистить труднодоступные места.

Эти простые меры помогут защитить зубы и сохранить здоровье даже после праздничного застолья.

Уточнения

Ка́риес сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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