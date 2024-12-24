Простой рецепт картофельных лепешек на каждый день

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

После обеда или праздничного застолья часто остается картофельное пюре, которое жалко выбрасывать. Вместо того чтобы разогревать его повторно, приготовьте вкусные и сытные лепешки. Это отличный способ использовать остатки еды и создать новое аппетитное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофельные биточки

Почему стоит попробовать

Лепешки из картофельного пюре готовятся быстро и просто, а главное — из продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Если же картофельное пюре у вас свежее, этот рецепт подойдет и для него!

Ингредиенты:

Картофельное пюре — 500 г

Яйца — 1-2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр (любой) — 70-100 г

Мука — 150 г

Соль и черный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить: пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте основу

Выложите картофельное пюре в глубокую миску. Добавьте 1-2 яйца (лучше домашние — они придадут тесту красивый насыщенный цвет) и тщательно перемешайте.

Шаг 2. Добавьте аромат

Пропустите пару зубчиков чеснока через пресс и добавьте в картофельную массу. Приправьте солью и черным перцем по вкусу.

Шаг 3. Сырный акцент

Натрите 70-100 г любого сыра на мелкой терке. Этот ингредиент добавит лепешкам нежность и насыщенный вкус. Смешайте сыр с картофельно-яичной массой.

Шаг 4. Замесите тесто

Постепенно добавляйте муку (примерно 150 г), замешивая тесто. Оно должно быть достаточно плотным, чтобы легко формировать шарики.

Шаг 5. Формируйте лепешки

Скатайте из теста небольшие шарики, затем разомните их ложкой, превращая в плоские лепешки.

Шаг 6. Жарьте до золотистого цвета

Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла. Обжаривайте лепешки с двух сторон до румяной корочки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

