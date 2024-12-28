Красный, зелёный или репчатый: выбираем лучший лук

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук — один из самых универсальных продуктов, который используется практически в каждом блюде. Но какой вид лука полезнее для здоровья? Теледоктор Александр Мясников поделился своим мнением в программе "Доктор Мясников".

Фото: Freepik by stockking Лук

Все виды лука полезны

По словам врача, польза от разных видов лука примерно одинакова, но красный лук выделяется своим мягким и насыщенным вкусом. Лук можно употреблять каждый день, а если он не вызывает изжоги, то лучше всего есть его в сыром виде, поскольку именно в сыром луке содержится максимальное количество витамина С.

Лук и здоровье сердца

Лук — это не только источник витаминов, но и важный продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В нём содержатся антоцианы, которые помогают улучшать холестериновый обмен. Эти вещества способны снижать риски заболеваний сердца и сосудов.

Противоопухолевые свойства

Учёные обнаружили, что лук обладает определённым противоопухолевым действием благодаря наличию флавоноида кверцетина. Это вещество оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, поддерживая здоровье организма.

Разные виды лука: что выбрать

Репчатый лук богат витамином С, но особенно полезен в сыром виде.

Красный лук сочетает в себе насыщенный вкус и высокую концентрацию антоцианов.

Зелёный лук содержит фолиевую кислоту, витамины А и К, магний и цинк, которые важны для общего здоровья.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.

