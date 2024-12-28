Красный, зелёный или репчатый: выбираем лучший лук

Лук — один из самых универсальных продуктов, который используется практически в каждом блюде. Но какой вид лука полезнее для здоровья? Теледоктор Александр Мясников поделился своим мнением в программе "Доктор Мясников".
По словам врача, польза от разных видов лука примерно одинакова, но красный лук выделяется своим мягким и насыщенным вкусом. Лук можно употреблять каждый день, а если он не вызывает изжоги, то лучше всего есть его в сыром виде, поскольку именно в сыром луке содержится максимальное количество витамина С.
Лук — это не только источник витаминов, но и важный продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В нём содержатся антоцианы, которые помогают улучшать холестериновый обмен. Эти вещества способны снижать риски заболеваний сердца и сосудов.
Учёные обнаружили, что лук обладает определённым противоопухолевым действием благодаря наличию флавоноида кверцетина. Это вещество оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, поддерживая здоровье организма.
Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.
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