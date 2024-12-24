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Секрет вкусной тушеной картошки со свининой

2:16
Еда

Тушеная картошка со свининой — блюдо, которое объединяет насыщенный вкус и простоту приготовления. Этот рецепт обязательно станет вашим фаворитом!

Тушёная картошка с мясом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом

Ингредиенты на 4 порции

  • Свинина (мякоть шейки) — 500 г
  • Картофель с тонкой кожицей — 600 г
  • Чеснок — 1 головка (50 г)
  • Растительное масло — 3 ст. л. (45 г)
  • Томатное пюре — 4 ст. л. (60 г) или томатная паста — 1 ст. л. (20 г)
  • Свежемолотая смесь перцев — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Этапы приготовления

Шаг 1. Подготовка мяса

Нарежьте свинину кубиками размером 2,5-3 см. Удалите крупные куски жира и измельчите их отдельно. Мясо приправьте солью и перцем.

Шаг 2. Вытапливаем жир

Жир выложите на дно холодного сотейника или чугунка. Добавьте растительное масло и щепотку соли. На среднем огне вытапливайте жир, периодически помешивая, около 5 минут.

Шаг 3. Подготовка картофеля и чеснока

Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разделите на зубчики, раздавите их плоской стороной ножа и очистите, но не нарезайте.

Шаг 4. Обжариваем мясо и чеснок

Добавьте мясо и зубчики чеснока в сотейник. Увеличьте огонь и обжаривайте, регулярно переворачивая куски, в течение 5 минут.

Шаг 5. Добавляем картофель

К обжаренному мясу добавьте картофель. Посолите, поперчите и обжаривайте еще 5 минут, аккуратно перемешивая. Затем влейте 1 стакан горячей воды, перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднеслабом огне 20 минут.

Шаг 6. Томатный соус

Томатное пюре или пасту разведите в 1 стакане горячей воды. Влейте смесь в сотейник, тщательно перемешайте и тушите на слабом огне еще 20 минут. Подавайте блюдо горячим.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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