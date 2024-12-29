Мандарины: радость для праздника и риск для зубов

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины неизменно ассоциируются с праздником и приносят не только радость, но и пользу для здоровья. Однако стоматолог Юлия Гришенина предупреждает: употребление этих цитрусовых может повлиять на состояние зубов, если не соблюдать определённые правила.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Польза мандаринов для зубов

Мандарины богаты витамином С, который укрепляет десны, снижает их кровоточивость, помогает заживлению ран и предотвращает такие проблемы, как гингивит, пародонтит и кариес. Их регулярное употребление может укрепить здоровье полости рта, но только при умеренности.

Почему мандарины могут навредить

Кислоты, содержащиеся в мандаринах, понижают уровень рН в полости рта, что ослабляет зубную эмаль. На её поверхности могут появляться микротрещины, делая зубы более уязвимыми. Кроме того, мандарины являются самыми сладкими из цитрусовых, а сахар создаёт благоприятную среду для бактерий, что увеличивает риск кариеса.

Как защитить зубы

Юлия Гришенина рекомендует несколько простых правил:

После употребления мандаринов прополощите рот водой, чтобы уменьшить кислотность и удалить остатки сахара. Используйте зубную нить, чтобы очистить межзубные промежутки. Чистить зубы сразу после мандаринов не стоит — подождите 30-40 минут, чтобы эмаль успела восстановиться. Ещё один лайфхак — сочетайте мандарины с продуктами, которые нейтрализуют кислоту.

Например:

сыр;

несладкий йогурт;

орехи.

Эти продукты обогатят рацион кальцием и белком, а также помогут защитить зубы от воздействия кислот.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



