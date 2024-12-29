Мандарины: радость для праздника и риск для зубов

Мандарины неизменно ассоциируются с праздником и приносят не только радость, но и пользу для здоровья. Однако стоматолог Юлия Гришенина предупреждает: употребление этих цитрусовых может повлиять на состояние зубов, если не соблюдать определённые правила.
Мандарины богаты витамином С, который укрепляет десны, снижает их кровоточивость, помогает заживлению ран и предотвращает такие проблемы, как гингивит, пародонтит и кариес. Их регулярное употребление может укрепить здоровье полости рта, но только при умеренности.
Кислоты, содержащиеся в мандаринах, понижают уровень рН в полости рта, что ослабляет зубную эмаль. На её поверхности могут появляться микротрещины, делая зубы более уязвимыми. Кроме того, мандарины являются самыми сладкими из цитрусовых, а сахар создаёт благоприятную среду для бактерий, что увеличивает риск кариеса.
Юлия Гришенина рекомендует несколько простых правил:
Например:
Эти продукты обогатят рацион кальцием и белком, а также помогут защитить зубы от воздействия кислот.
Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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