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Мандарины: радость для праздника и риск для зубов

1:47
Еда

Мандарины неизменно ассоциируются с праздником и приносят не только радость, но и пользу для здоровья. Однако стоматолог Юлия Гришенина предупреждает: употребление этих цитрусовых может повлиять на состояние зубов, если не соблюдать определённые правила.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Польза мандаринов для зубов

Мандарины богаты витамином С, который укрепляет десны, снижает их кровоточивость, помогает заживлению ран и предотвращает такие проблемы, как гингивит, пародонтит и кариес. Их регулярное употребление может укрепить здоровье полости рта, но только при умеренности.

Почему мандарины могут навредить

Кислоты, содержащиеся в мандаринах, понижают уровень рН в полости рта, что ослабляет зубную эмаль. На её поверхности могут появляться микротрещины, делая зубы более уязвимыми. Кроме того, мандарины являются самыми сладкими из цитрусовых, а сахар создаёт благоприятную среду для бактерий, что увеличивает риск кариеса.

Как защитить зубы

Юлия Гришенина рекомендует несколько простых правил:

  1. После употребления мандаринов прополощите рот водой, чтобы уменьшить кислотность и удалить остатки сахара.
  2. Используйте зубную нить, чтобы очистить межзубные промежутки.
  3. Чистить зубы сразу после мандаринов не стоит — подождите 30-40 минут, чтобы эмаль успела восстановиться.
  4. Ещё один лайфхак — сочетайте мандарины с продуктами, которые нейтрализуют кислоту.

Например:

  • сыр;
  • несладкий йогурт;
  • орехи.

Эти продукты обогатят рацион кальцием и белком, а также помогут защитить зубы от воздействия кислот.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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