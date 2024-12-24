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Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей

2:38
Еда

Салат "Цезарь" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое украсит любой обеденный или праздничный стол. Сегодня мы расскажем, как приготовить его с хрустящими сухариками, сочным куриным филе и ароматным соусом.

Салат Цезарь
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат Цезарь

Ингредиенты на 4 порции

  • Куриное филе — 500 г
  • Салат ромэн — 300 г
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца — 4 шт.
  • Белый хлеб — 200 г
  • Оливковое масло — 7 ст. л.
  • Горчица — 2 ч. л.
  • Вустерский соус — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Сушеное орегано — &frac12 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Этапы приготовления

Шаг 1. Подготовка яиц

Положите яйца в ковшик, залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут. Затем остудите их в холодной воде и полностью очистите.

Шаг 2. Запекаем куриное филе

Разогрейте духовку до 180°C. Филе тщательно промойте, обсушите, приправьте солью и перцем. Заверните в фольгу и запекайте 30 минут. Остудите.

Шаг 3. Ароматное масло

Очистите чеснок, раздавите ножом и слегка обжарьте в оливковом масле (2-3 минуты). Уберите с огня и дайте маслу настояться. Чеснок затем удалите.

Шаг 4. Хрустящие сухарики

Срежьте корку с белого хлеба, нарежьте мякиш кубиками. Обжарьте их на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки. После выложите на бумажные полотенца и посыпьте орегано.

Шаг 5. Подготовка овощей

Сладкий перец нарежьте тонкими полосками, удалив семена и перегородки. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками.

Шаг 6. Собираем салат

Остывшее куриное филе нарежьте тонкими ломтиками. Сваренные яйца разрежьте на дольки. В салатник выложите перец, листья салата, филе, сухарики и яйца.

Шаг 7. Соус — сердце "Цезаря"

Из двух яиц выньте желтки, разотрите их вилкой. Добавьте горчицу, оставшееся чесночное масло, вустерский соус и лимонный сок. Слегка взбейте, приправьте солью и перцем. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте.

Уточнения

"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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