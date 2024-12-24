Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей

Салат "Цезарь" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое украсит любой обеденный или праздничный стол. Сегодня мы расскажем, как приготовить его с хрустящими сухариками, сочным куриным филе и ароматным соусом.
Ингредиенты на 4 порции
Этапы приготовления
Шаг 1. Подготовка яиц
Положите яйца в ковшик, залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут. Затем остудите их в холодной воде и полностью очистите.
Шаг 2. Запекаем куриное филе
Разогрейте духовку до 180°C. Филе тщательно промойте, обсушите, приправьте солью и перцем. Заверните в фольгу и запекайте 30 минут. Остудите.
Шаг 3. Ароматное масло
Очистите чеснок, раздавите ножом и слегка обжарьте в оливковом масле (2-3 минуты). Уберите с огня и дайте маслу настояться. Чеснок затем удалите.
Шаг 4. Хрустящие сухарики
Срежьте корку с белого хлеба, нарежьте мякиш кубиками. Обжарьте их на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки. После выложите на бумажные полотенца и посыпьте орегано.
Шаг 5. Подготовка овощей
Сладкий перец нарежьте тонкими полосками, удалив семена и перегородки. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками.
Шаг 6. Собираем салат
Остывшее куриное филе нарежьте тонкими ломтиками. Сваренные яйца разрежьте на дольки. В салатник выложите перец, листья салата, филе, сухарики и яйца.
Шаг 7. Соус — сердце "Цезаря"
Из двух яиц выньте желтки, разотрите их вилкой. Добавьте горчицу, оставшееся чесночное масло, вустерский соус и лимонный сок. Слегка взбейте, приправьте солью и перцем. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте.
"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.
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