Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Цезарь" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое украсит любой обеденный или праздничный стол. Сегодня мы расскажем, как приготовить его с хрустящими сухариками, сочным куриным филе и ароматным соусом.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

Ингредиенты на 4 порции

Куриное филе — 500 г

Салат ромэн — 300 г

Красный сладкий перец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Яйца — 4 шт.

Белый хлеб — 200 г

Оливковое масло — 7 ст. л.

Горчица — 2 ч. л.

Вустерский соус — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сушеное орегано — ½ ч. л.

Соль — по вкусу

Этапы приготовления

Шаг 1. Подготовка яиц

Положите яйца в ковшик, залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут. Затем остудите их в холодной воде и полностью очистите.

Шаг 2. Запекаем куриное филе

Разогрейте духовку до 180°C. Филе тщательно промойте, обсушите, приправьте солью и перцем. Заверните в фольгу и запекайте 30 минут. Остудите.

Шаг 3. Ароматное масло

Очистите чеснок, раздавите ножом и слегка обжарьте в оливковом масле (2-3 минуты). Уберите с огня и дайте маслу настояться. Чеснок затем удалите.

Шаг 4. Хрустящие сухарики

Срежьте корку с белого хлеба, нарежьте мякиш кубиками. Обжарьте их на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки. После выложите на бумажные полотенца и посыпьте орегано.

Шаг 5. Подготовка овощей

Сладкий перец нарежьте тонкими полосками, удалив семена и перегородки. Листья салата промойте, обсушите и порвите руками.

Шаг 6. Собираем салат

Остывшее куриное филе нарежьте тонкими ломтиками. Сваренные яйца разрежьте на дольки. В салатник выложите перец, листья салата, филе, сухарики и яйца.

Шаг 7. Соус — сердце "Цезаря"

Из двух яиц выньте желтки, разотрите их вилкой. Добавьте горчицу, оставшееся чесночное масло, вустерский соус и лимонный сок. Слегка взбейте, приправьте солью и перцем. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте.

Уточнения

"Цезарь" — овощной салат. Популярное блюдо американской кухни.

