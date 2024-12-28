Вредные закуски на Новый год: что убрать из меню

Новогодние праздники ассоциируются не только с весельем, но и с обилием вкусных блюд на столе. Однако некоторые традиционные закуски могут негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач и нутрициолог Дарья Русанова. Как избежать неприятных последствий и чем заменить вредные продукты?
Эксперт обратила внимание на закуски, приготовленные с использованием продуктов, содержащих большое количество ненатуральных добавок:
Такие продукты содержат стабилизаторы, красители, эмульгаторы и усилители вкуса, которые вредят микрофлоре кишечника. Регулярное употребление подобных закусок может привести к дисбактериозу, сопровождаемому вздутием живота, нарушением стула и общей слабостью.
Русанова советует пересмотреть праздничное меню и заменить вредные закуски более полезными вариантами, которые не только вкусны, но и украсят ваш стол:
Эти продукты обеспечат лёгкость и хорошее самочувствие после застолья, если употреблять их в умеренных количествах.
Основное правило безопасного праздника — умеренность. Даже самые полезные продукты могут негативно сказаться на организме, если есть их без меры. Поэтому разнообразьте стол полезными закусками, но не забывайте о контроле порций.
Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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