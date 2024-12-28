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Вредные закуски на Новый год: что убрать из меню

1:49
Еда

Новогодние праздники ассоциируются не только с весельем, но и с обилием вкусных блюд на столе. Однако некоторые традиционные закуски могут негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач и нутрициолог Дарья Русанова. Как избежать неприятных последствий и чем заменить вредные продукты?

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Опасные закуски: что исключить

Эксперт обратила внимание на закуски, приготовленные с использованием продуктов, содержащих большое количество ненатуральных добавок:

  • колбасы и мясные рулеты;
  • паштеты промышленного производства;
  • консервы в масле;
  • имитированная икра с сомнительным составом.

Такие продукты содержат стабилизаторы, красители, эмульгаторы и усилители вкуса, которые вредят микрофлоре кишечника. Регулярное употребление подобных закусок может привести к дисбактериозу, сопровождаемому вздутием живота, нарушением стула и общей слабостью.

Полезные альтернативы

Русанова советует пересмотреть праздничное меню и заменить вредные закуски более полезными вариантами, которые не только вкусны, но и украсят ваш стол:

  • нарезка из нежирного мяса, например, птицы или постной говядины;
  • слабосоленая рыба (форель, семга, скумбрия);
  • овощи: как свежие, так и ферментированные.

Эти продукты обеспечат лёгкость и хорошее самочувствие после застолья, если употреблять их в умеренных количествах.

Умеренность — залог здоровья

Основное правило безопасного праздника — умеренность. Даже самые полезные продукты могут негативно сказаться на организме, если есть их без меры. Поэтому разнообразьте стол полезными закусками, но не забывайте о контроле порций.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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