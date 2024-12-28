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Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат

1:58
Еда

Салат "Мимоза" — неизменный атрибут новогоднего стола, знакомый каждому. Но чтобы удивить гостей, можно внести небольшие изменения в рецепт. Вместо курицы в этом варианте используется рыба — консервированная скумбрия, сайра или тунец. Такой подход добавляет блюду необычный вкус, сохраняя при этом его воздушность и нежность.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 шт. картофеля;
  • 130 г консервированной рыбы;
  • 70 г моркови;
  • 3 куриных яйца;
  • 40 г твердого или плавленого сыра;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • соль и перец по вкусу;
  • свежая зелень для украшения (по желанию).

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

  • Овощи и яйца отварите, очистите и остудите. Рыбу измельчите и процедите через дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Сборка салата

  • На дно салатника выложите натёртый на крупной тёрке картофель. Смазать его майонезом.
  • Следующим слоем добавьте рыбу, затем — натёртый сыр. Снова смажьте майонезом.
  • На сыр положите натёртый яичный белок, сверху добавьте слой моркови. Не забудьте снова смазать всё майонезом.
  • Завершите слои натёртыми яичными желтками.

Пропитка и украшение

  • Накройте салат пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на несколько часов для пропитки.
  • Перед подачей украсьте по своему вкусу: свежей зеленью, красной икрой или даже ягодами клюквы.

Почему стоит попробовать этот вариант

Замена курицы рыбой делает салат более нежным и интересным. Использование консервированной рыбы добавляет насыщенный вкус, а пропитка делает блюдо мягким и сочным. Украсив салат необычным образом, вы сделаете его настоящей изюминкой праздничного стола.

Уточнения

«Мимоза» праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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