Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат

Салат "Мимоза" — неизменный атрибут новогоднего стола, знакомый каждому. Но чтобы удивить гостей, можно внести небольшие изменения в рецепт. Вместо курицы в этом варианте используется рыба — консервированная скумбрия, сайра или тунец. Такой подход добавляет блюду необычный вкус, сохраняя при этом его воздушность и нежность.
Подготовка продуктов
Сборка салата
Пропитка и украшение
Замена курицы рыбой делает салат более нежным и интересным. Использование консервированной рыбы добавляет насыщенный вкус, а пропитка делает блюдо мягким и сочным. Украсив салат необычным образом, вы сделаете его настоящей изюминкой праздничного стола.
«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой).
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