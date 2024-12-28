Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Мимоза" — неизменный атрибут новогоднего стола, знакомый каждому. Но чтобы удивить гостей, можно внести небольшие изменения в рецепт. Вместо курицы в этом варианте используется рыба — консервированная скумбрия, сайра или тунец. Такой подход добавляет блюду необычный вкус, сохраняя при этом его воздушность и нежность.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

2 шт. картофеля;

130 г консервированной рыбы;

70 г моркови;

3 куриных яйца;

40 г твердого или плавленого сыра;

3 ст. л. майонеза;

соль и перец по вкусу;

свежая зелень для украшения (по желанию).

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

Овощи и яйца отварите, очистите и остудите. Рыбу измельчите и процедите через дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Сборка салата

На дно салатника выложите натёртый на крупной тёрке картофель. Смазать его майонезом.

Следующим слоем добавьте рыбу, затем — натёртый сыр. Снова смажьте майонезом.

На сыр положите натёртый яичный белок, сверху добавьте слой моркови. Не забудьте снова смазать всё майонезом.

Завершите слои натёртыми яичными желтками.

Пропитка и украшение

Накройте салат пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на несколько часов для пропитки.

Перед подачей украсьте по своему вкусу: свежей зеленью, красной икрой или даже ягодами клюквы.

Почему стоит попробовать этот вариант

Замена курицы рыбой делает салат более нежным и интересным. Использование консервированной рыбы добавляет насыщенный вкус, а пропитка делает блюдо мягким и сочным. Украсив салат необычным образом, вы сделаете его настоящей изюминкой праздничного стола.

Уточнения

«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой).



