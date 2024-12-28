Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина

В канун праздников многие хозяйки задумываются, чем удивить гостей и близких. Хочется чего-то вкусного, необычного, но при этом не слишком сложного в приготовлении. Если вы ищете такой рецепт, баранина в горшочках станет отличным выбором! Это блюдо выглядит эффектно, готовится просто и неизменно вызывает восторг у всех за столом.
Картофель нарежьте кубиками, морковь — кольцами, а лук — полукольцами. Овощи равномерно распределите по горшочкам.
Если баранина без жировой прослойки, можно немного смазать овощи растительным или сливочным маслом. Сверху выложите кусочки баранины.
Залейте содержимое горшочков водой — это предотвратит подгорание овощей. Добавьте соль, приправу и лавровый лист.
Закройте горшочки крышками и отправьте их в разогретую до 200°C духовку. Запекайте около 50 минут.
Баранина в горшочках — это не только вкусно, но и невероятно удобно. Благодаря запеканию в горшочках блюдо сохраняет сочность и аромат, а порционная подача добавляет ему изысканности. В итоге, вы получите идеальное сочетание простоты и праздничной атмосферы.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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