Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

В канун праздников многие хозяйки задумываются, чем удивить гостей и близких. Хочется чего-то вкусного, необычного, но при этом не слишком сложного в приготовлении. Если вы ищете такой рецепт, баранина в горшочках станет отличным выбором! Это блюдо выглядит эффектно, готовится просто и неизменно вызывает восторг у всех за столом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain мясо в горшочке

Ингредиенты для приготовления

Чтобы создать кулинарный шедевр, вам понадобятся:

450 г баранины;

1-2 крупные картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

60 мл воды;

соль по вкусу;

0,25 ч. л. овощной приправы;

1-2 лавровых листа.

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей

Картофель нарежьте кубиками, морковь — кольцами, а лук — полукольцами. Овощи равномерно распределите по горшочкам.

Добавьте мясо

Если баранина без жировой прослойки, можно немного смазать овощи растительным или сливочным маслом. Сверху выложите кусочки баранины.

Заправка

Залейте содержимое горшочков водой — это предотвратит подгорание овощей. Добавьте соль, приправу и лавровый лист.

Выпекание

Закройте горшочки крышками и отправьте их в разогретую до 200°C духовку. Запекайте около 50 минут.

Почему это блюдо стоит попробовать

Баранина в горшочках — это не только вкусно, но и невероятно удобно. Благодаря запеканию в горшочках блюдо сохраняет сочность и аромат, а порционная подача добавляет ему изысканности. В итоге, вы получите идеальное сочетание простоты и праздничной атмосферы.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





