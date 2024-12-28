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Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина

1:48
Еда

В канун праздников многие хозяйки задумываются, чем удивить гостей и близких. Хочется чего-то вкусного, необычного, но при этом не слишком сложного в приготовлении. Если вы ищете такой рецепт, баранина в горшочках станет отличным выбором! Это блюдо выглядит эффектно, готовится просто и неизменно вызывает восторг у всех за столом.

мясо в горшочке
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мясо в горшочке

Ингредиенты для приготовления

Чтобы создать кулинарный шедевр, вам понадобятся:

  • 450 г баранины;
  • 1-2 крупные картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 60 мл воды;
  • соль по вкусу;
  • 0,25 ч. л. овощной приправы;
  • 1-2 лавровых листа.

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей

Картофель нарежьте кубиками, морковь — кольцами, а лук — полукольцами. Овощи равномерно распределите по горшочкам.

Добавьте мясо

Если баранина без жировой прослойки, можно немного смазать овощи растительным или сливочным маслом. Сверху выложите кусочки баранины.

Заправка

Залейте содержимое горшочков водой — это предотвратит подгорание овощей. Добавьте соль, приправу и лавровый лист.

Выпекание

Закройте горшочки крышками и отправьте их в разогретую до 200°C духовку. Запекайте около 50 минут.

Почему это блюдо стоит попробовать

Баранина в горшочках — это не только вкусно, но и невероятно удобно. Благодаря запеканию в горшочках блюдо сохраняет сочность и аромат, а порционная подача добавляет ему изысканности. В итоге, вы получите идеальное сочетание простоты и праздничной атмосферы.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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