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Чем полезна сельдь, и как её правильно готовить

1:25
Еда

Сельдь — настоящий фаворит среди рыб в странах СНГ. Её используют в салатах, подают как закуску или готовят в паре с картошкой. Она радует не только своим вкусом, но и доступной ценой. Однако, кроме этих очевидных плюсов, сельдь является и настоящей кладезью пользы для здоровья.

Сельдь
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Сельдь

Чем полезна сельдь

По словам доктора Александра Мясникова, сельдь входит в тройку лидеров среди продуктов, богатых омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества помогают бороться с воспалительными процессами и имеют множество других полезных свойств.

В эфире программы теледоктор рассказал, что регулярное употребление сельди снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Рыба также помогает нормализовать работу нервной системы, поддерживать щитовидную железу, сохранять зрение и улучшать состояние кожи и волос.

Важное предостережение

Несмотря на многочисленные полезные свойства, сельдь чаще всего употребляют в солёном виде. А это может быть опасно для гипертоников, которым соль категорически противопоказана.

Доктор Мясников рекомендует обратить внимание на свежую или замороженную сельдь. Её можно запекать или жарить, что сохранит её пользу и сделает более безопасной для здоровья.

Уточнения

Сельдь — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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