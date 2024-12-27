Как выбрать идеальное шампанское для новогоднего стола

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Шампанское — символ новогоднего праздника, который объединяет поколения и создает особую атмосферу. Как выбрать идеальное игристое для праздничного стола? Сомелье Денис Руденко поделился рекомендациями.

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Классификация игристых вин

Все шампанское делится на две основные категории по способу производства:

Классическое (бутылочное) — насыщается углекислым газом в самой бутылке. Оно имеет сложный вкус и аромат, сдобные и сливочные нотки, что объясняет его более высокую цену.

Резервуарное — производится в металлических цистернах, благодаря чему приобретает легкость, фруктовость и свежесть.

Оно доступнее по цене и больше подходит для тех, кто ценит молодые, яркие ароматы.

"Это просто разные вина, и выбор между ними зависит только от предпочтений потребителя", — отметил эксперт.

Секреты выбора: сладость и стиль

Игристые вина также различаются по уровню сахара:

Брют — самое сухое и универсальное. Экстрасухое и сухое — с легкими сладкими нотками. Полусухое и полусладкое — насыщенные сладостью, для любителей десертных вкусов.

Сомелье советует выбирать брют для новогоднего застолья. Это не только классический вариант, но и основа для оригинальных коктейлей.

Уточнения

Сомелье́ — работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки, и помогает гостям в их выборе.

