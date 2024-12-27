Как выбрать идеальное шампанское для новогоднего стола

Шампанское — символ новогоднего праздника, который объединяет поколения и создает особую атмосферу. Как выбрать идеальное игристое для праздничного стола? Сомелье Денис Руденко поделился рекомендациями.
Все шампанское делится на две основные категории по способу производства:
Оно доступнее по цене и больше подходит для тех, кто ценит молодые, яркие ароматы.
"Это просто разные вина, и выбор между ними зависит только от предпочтений потребителя", — отметил эксперт.
Игристые вина также различаются по уровню сахара:
Сомелье советует выбирать брют для новогоднего застолья. Это не только классический вариант, но и основа для оригинальных коктейлей.
Сомелье́ — работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки, и помогает гостям в их выборе.
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