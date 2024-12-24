Как и сколько можно хранить новогодние салаты

Специалист по общественному питанию, доцент Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров дал советы, как долго можно хранить новогодние салаты и что делать, если вы отравились.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

"Несмотря на общие ожидания, салаты оливье хранятся всего 2 дня, так как в его состав входят яйца и майонез. Селедка под шубой может сохранять свежесть от 3 до 5 дней. Холодец, который также популярен на новогоднем столе, может быть употреблён в течение 3-5 дней после приготовления. Однако все эти блюда будут сохранять свои качества только при условии, что они хранятся в холодильнике", — сообщил эксперт.

Он рассказал, что невскрытая банка с красной икрой может храниться в холодильнике порядка 2 недель. Если же банка открыта, то хранить можно 3-5 дней в оригинальной и хорошо закрытой упаковке.

Винегрет необходимо съесть в течение 2 дней и хранить его нужно в герметичном контейнере.

Самыми скоропортящимися продуктами, которыми проще отравиться, является мясо и рыба.

"В число продуктов, которые могут вызвать отравление, также входят яйца. Если они хранятся не должным образом, то могут быть источником сальмонеллы. И, конечно, молочные продукты, если они открыты и долго хранятся", — сообщил специалист.

Дмитрий Быстров посоветовал хранить мясо и рыбу отдельно, потому что они выделяют соки, загрязняющие другие продукты. Фрукты тоже следует хранить подальше от овощей, потому что они выделяют этилен, способный ускорить порчу последних.

Если после употребления продуктов, которые были приготовлены давно, вы почувствовали себя плохо, то нужно следовать простым правилам.

"При отравлении нужно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Также следует обратиться к врачу, если появились тяжёлые симптомы: рвота, диарея, высокая температура", — порекомендовал эксперт.

А вот пить какие-либо лекарственные препараты без назначений врача ни в коем случае нельзя, пишет URA.RU.

Уточнения

Срок хранения (BBD англ. Best Before Day; shelf life; freshness date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются качественными; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

